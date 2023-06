Découvrez le top 12 des meilleurs jeux FPS sur Roblox en 2023

Un coup d’œil au catalogue Roblox de jeux générés par les utilisateurs peut être effrayant. Il y a des millions d’expériences à jouer, mais la société Roblox fait un excellent travail pour classer les meilleures. Même ainsi, il pourrait être trop difficile de choisir. C’est pourquoi nous avons dressé cette liste des 12 meilleurs jeux FPS à jouer sur Roblox en 2023.

Il n’a pas été facile de réduire le choix à 12, et de nombreux tireurs Roblox incroyables attendent toujours d’être joués. Cependant, vous ne pouvez pas vous tromper en commençant ici. Chaque tireur a été choisi en fonction d’un jeu particulier dont les joueurs ont probablement entendu parler, alors assurez-vous de consulter les catégories “Meilleur pour les fans de”.

Alors que la plupart des jeux de cette liste sont en effet des jeux de tir à la première personne, quelques-uns sont des jeux de tir à la troisième personne. Franchement, ils étaient trop bons pour ne pas être recommandés pour cette liste et sont assez pertinents pour la sélection globale.

Meilleurs jeux FPS Roblox en 2023

Big Paintball !

Image via BIG Games

Les fans qui préfèrent les tireurs plus légers vont adorer BIG Paintball ! Finis les pistolets réalistes et les lieux des tireurs modernes tels que Call of Duty ou Battlefield. Au lieu de cela, les joueurs sont plongés dans des arènes créatives et manient différentes variantes de pistolets de paintball contre l’équipe adverse.

La mécanique unique de BIG Paintball ! sont ce qui distingue vraiment ce FPS. Le mouvement est rapide, les ennemis sont “marqués” au lieu d’être “tués” et revenir dans le match est aussi rapide que d’appuyer sur la barre d’espace.

Chaque étiquette et défi terminé gagne la devise du joueur pour les futurs déblocages, dont il faut absolument profiter. Les armes sont très différentes du démarreur et sont un plaisir (sans jeu de mots) à essayer. Il n’y a rien d’étonnant au GRAND Paintball ! a été lauréat du prix 2019.

Idéal pour les fans de : Splatoon

RBB ! Island Royale

Image via LordJurrd

Les fans de Fortnite comprendront rapidement les prémisses de RBB ! Island Royale. Comme la plupart des Battle Royales populaires, les joueurs descendent sur une île mortelle avec un peu plus qu’une pioche pour rassembler des matériaux et des armes. Une fois équipé, tout le monde doit s’affronter jusqu’à ce qu’un seul joueur soit victorieux.

Les mécanismes de construction impressionnants d’Island Royale permettent des combats intenses qui vont au-delà des simples combats à l’arme à feu. Les joueurs qui comptent sur le jeu de tir seront désavantagés par rapport à ceux qui peuvent réussir à construire et gagner un terrain plus élevé.

Au-delà du mode Battle Royale, RBB ! Island Royale regorge de contenu génial. Des défis hebdomadaires, des déverrouillages de badges, des statistiques et des classements, de nombreux jeux compétitifs sont offerts gratuitement. Impressionnant, il y a aussi un Island Pass disponible à l’achat pour les fans les plus purs et durs de cosmétiques cool.

Et pour ceux qui ne sont pas intéressés par les jeux Battle Royale, RBB ! Battle Royale propose d’autres modes comme TDM, Zone Wars et FFA. Ce jeu de tir vaut vraiment votre temps.

Idéal pour les fans de : Fortnite, Apex Legends, Call of Duty : Warzone

Phantom Forces

Image via Stylis Studios

Phantom Forces offre une expérience FPS multijoueur traditionnelle. Avec 4 classes parmi lesquelles choisir et ce qui semble être une quantité infinie de chargements à débloquer, Phantom Forces se consacre à permettre aux joueurs de personnaliser leur expérience compétitive.

Ce jeu fonctionne sur une rotation de modes, permettant au serveur de voter sur la carte et le mode de jeu qui arrivent ensuite. Il existe 7 types de modes de jeu dans Phantom Forces : Team Deathmatch, Flare Domination, King of the Hill, Kill Confirmed, Capture the Flag, Gun Game et Infection.

Phantom Forces est fréquemment mis à jour, avec des ajustements d’équilibrage, des modes de jeu de vacances, de nouvelles cartes, et plus encore. Si vous cherchez à participer à un match pour quelques tours rapides, Phantom Forces est actuellement le FPS à jouer.

Idéal pour les fans de : Call of Duty, Battlefield

The Wild West

Image via Starboard Studios

À vos selles, cow-boy ! Préparez-vous à explorer le vaste monde du Far West dans ce RPG occidental.

The Wild West place les joueurs dans un vaste monde occidental qui offre de nombreuses options de jeu de rôle. En tant que cow-boy, vous pouvez voler pour vous-même ou en tant que hors-la-loi en fuite. Ou, si vous êtes du côté de la justice, traquez ces ignobles hors-la-loi pour de belles récompenses. Les choix moraux sont les vôtres dans ce jeu.

En plus de jouer au cow-boy, les joueurs peuvent également explorer les déserts, les montagnes et bien d’autres endroits. Pendant que vous explorez, faites attention aux proies rares à chasser et à l’or à collecter. Il existe de nombreuses armes à feu pour vous aider dans la nature, des pistolets aux fusils et aux grenades.

Comme si cela ne suffisait pas, The Wild West est prêt pour plus de contenu, avec encore plus de camps et de paramètres à ajouter dans les futures mises à jour. Le monde est également divisé en zones sécurisées et en zones PVP, pour ceux qui cherchent à scraper avec d’autres joueurs.

Idéal pour les fans de : Red Dead Redemption/Red Dead Online

Counter Blox

Image via la communauté EVOLVe

Pour les joueurs qui préfèrent les jeux de tir en équipe plus compétitifs, Counter Blox est le jeu incontournable. Ce jeu ressemble le plus à Counter Strike : Global Offensive et à ses prédécesseurs. Et mon garçon, la communauté ROLVe le recrée-t-elle bien.

Counter Blox oppose deux équipes de 5 : les Contre-Terroristes et les Terroristes. Les joueurs du côté terroriste doivent poser et faire exploser la bombe ou éliminer toute l’équipe adverse pour gagner la manche. Les contre-terroristes doivent soit éliminer toute l’équipe terroriste avant que la bombe ne soit posée, soit éliminer les terroristes avec suffisamment de temps pour diffuser la bombe.

Ce jeu en équipe permet une prise de décision tendue en une fraction de seconde qui se traduit souvent par certains des moments les plus moites et dignes d’un clip. Alors que des jeux comme Counter Blox sont plus amusants à jouer avec une équipe complète d’amis, les joueurs peuvent facilement se lancer dans des jeux occasionnels ou compétitifs aussi rapidement que le démarrage d’un serveur.

Idéal pour les fans de : Counter Strike, Valorant, Overwatch

Zombies Uprising

Image via USSF – Forces spéciales des États-Unis

Zombie Uprising offre un nettoyage du palais des tireurs multijoueurs typiques comme Call of Duty et Battlefield. Au lieu de cela, un petit groupe de joueurs doit travailler ensemble pour arrêter autant de hordes de zombies. Dans les difficultés normales ou difficiles, les joueurs doivent survivre à autant de rounds (ou de vagues) que possible tout en faisant exploser ces zombies mortels en morceaux.

Ce jeu, cependant, va au-delà du simple fait de laisser tomber les joueurs en mode horde. Avant de se lancer dans un jeu, les joueurs peuvent personnaliser l’apparence de leur avatar. Les mods d’armes et les skins sont également déverrouillables, ce qui modifie le gameplay et donne plus de pouvoir au joueur.

Idéal pour les fans de : Call of Duty – Zombies, Gears of War – Mode Horde

Bad Business

Image via Bad Business

On peut dire que le meilleur jeu de tir Roblox PvP “sentiment” est décerné à Bad Business. Le sprint est rapide et fluide, le contrôle des armes à feu est sûr et la visée vers le bas est fluide. Même le radar ennemi est impressionnant. Tous ces petits détails font qu’il est surprenant que ce jeu soit gratuit.

Le système de progression est également addictif. Les joueurs débloquent de nouvelles armes à tester au fur et à mesure qu’ils progressent, et pour la plupart, ils se sentent tous bien.

En grande partie, Bad Business joue aussi près de ce qu’un jeu de tir à gros budget devrait ressentir, plus près que tout autre FPS Roblox auquel j’ai joué.

Idéal pour les fans de : Appel du devoir, champ de bataille

Arsenal

Image via la communauté ROLVe

Arsenal offre un gameplay compétitif rapide qui en fait l’un des jeux FPS les meilleurs et les plus populaires sur Roblox. Avec une variété de modes de jeu, les joueurs peuvent participer en équipe ou en solo en essayant d’obtenir le plus de victimes.

Comme il porte bien son nom, Arsenal permet aux joueurs d’essayer de nombreuses armes dans différents modes de jeu, le mode le plus populaire étant celui qui peut réussir toutes les progressions d’armes en premier. Des conceptions réalistes aux conceptions fantaisistes, les joueurs apprécieront la diversité et le défi.

Non seulement c’est l’option FPS parfaite au rythme du visage, mais les joueurs peuvent également collecter des skins de personnages uniques, des skins d’armes, des dialogues et bien plus encore en collectant des points et en achetant des caisses dans la boutique.

Idéal pour les fans de: Champ de bataille, Call of Duty

Energy Assault

Image via des jeux typiques

Si ceux-ci préfèrent un thème plus science-fiction et futuriste pour leurs jeux de tir et moins une approche tactique, Energy Assault est une excellente option. Les fans de Halo: Infinite découvriront rapidement les modes compétitifs et les armes à énergie de l’équipe.

Dans Energy Assault, il existe plusieurs cartes et modes de jeu uniques auxquels participer, du match à mort en équipe aux modes basés sur les objectifs. Ces modes offrent beaucoup de plaisir et une chance de gagner des missions quotidiennes complètes et de se classer.

Il s’agit d’une autre excellente option FPS qui offre un système de classement et la possibilité d’acheter de nouvelles armes, skins et tenues pour votre personnage.

Idéal pour les fans de: Halo : Infinite, Champ de bataille

Aimblox

Image via Aim Lab Official

Aimblox est un jeu FPS original qui se démarque des autres, permettant aux joueurs de se battre avec une pléthore d’armes, allant d’options plus réalistes à des types plus bizarres. Ils ont même une variété d’armes de mêlée.

Choisissez entre deux modes sur l’écran principal, les modes de chargement ou le jeu rapide, qui vous permet d’utiliser des armes aléatoires. Ensuite, sautez dans des tours d’action rapides de plusieurs modes de jeu sur lesquels vous pouvez voter, tels que Infection, Team Deathmatch, et plus encore.

Vous pouvez vous classer au fur et à mesure que vous jouez et gagner de nouvelles armes et objets à ajouter à votre équipement personnalisé. Même les modes de jeu rapides, ce chargement est essentiel à votre temps dans le jeu et permet votre propre touche personnalisée.

Idéal pour les fans de: Champ de bataille, Halo : Infini

Polybattle

Image via Moonlight Interactive.

Pour ceux qui recherchent des jeux FPS plus tactiques et réalistes plus étroitement liés à Battlefield ou Call of Duty, POLYBATTLE est une autre excellente option. Fabriqué dans un style low-poly, ce jeu ressemble plus à des jeux de tir de grand nom et nécessite une petite compétence de visée supplémentaire pour atteindre vos cibles.

Faites équipe pour contrôler tous les objectifs autour de la carte en utilisant des modèles d’armes à feu reconnaissables et des véhicules de combat comme des chars et des jeeps équipés de tourelles puissantes. Vous pouvez choisir parmi différentes classes qui déterminent vos chargements.

Il s’agit d’une option FPS plus intense et stimulante qui donne cette sensation de combat réaliste. Préparez-vous à esquiver, à vous cacher derrière un abri et à mettre votre objectif à l’épreuve.

Idéal pour les fans de: Champ de bataille, Call of Duty

No-Scope Arcade

Image via les studios de jeu emblématiques

No-Scope Arcade est un jeu d’action rapide où les joueurs n’utilisent que des tireurs d’élite. Configurez de la même manière que les modes de tireur d’élite Fortnite Creative, cette expérience mettra vos capacités de tireur d’élite à l’épreuve. Votre objectif est d’essayer d’être le dernier tireur d’élite debout en éliminant tous vos concurrents sans lunette.

Vous choisissez votre tireur d’élite au fur et à mesure que vous vous affrontez dans des cartes de proximité qui vous obligent à être un maître de la visée sans viseur supplémentaire. Si vous êtes assez rapide, vous pourrez peut-être même faufiler un couteau sur des joueurs inattendus.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu différent des modes de jeu FPS habituels, c’est un jeu amusant ultra-rapide qui peut vous aider à pratiquer votre objectif et votre réflexe.

Idéal pour les fans de: Call of Duty, Fortnite – Créatif

J’espère que cette liste vous a aidé à passer moins de temps à essayer de choisir un jeu et plus de temps à jouer. Quels sont vos tireurs Roblox préférés ? Lesquels avons-nous manqué? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!