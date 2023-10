20 faits sur Monkey D. Luffy dans One Piece que vous ne connaissiez pas

Monkey D. Luffy, le roi du Gomu-Gomu, est le principal protagoniste de la série animée à succès One Piece. One Piece est également une série de mangas créée par Eiichiro Oda, un célèbre mangaka japonais. Le manga a commencé à être publié en série dans le Weekly Shonen Jump de Shueisha en 1997.

L’adaptation en anime de One Piece a débuté en 1999. Dans cet article, nous allons parler des faits concernant Monkey D. Luffy dans One Piece que vous ne connaissiez pas. Mais avant cela, voici le synopsis de cette série animée.

C’est l’histoire de Monkey D. Luffy, qui entreprend un voyage pour devenir le roi des pirates. Il rassemble des équipages qui ont leurs propres rêves et qui veulent en même temps réaliser le rêve de leur capitaine. Son équipage est composé du chasseur de pirates Zoro, un génie qui veut devenir l’épéiste le plus fort du monde.

La voleuse de chats Nami est la navigatrice. Son objectif est de dresser une carte de toute la mer. Vinsmoke Sanji est un chef cuisinier qui veut trouver un endroit appelé All Blue. Sogeking Usopp est un tireur d’élite qui veut devenir un brave guerrier des mers. Devil Child Robin est un archéologue qui veut connaître la vérité sur le siècle du vide.

Tony Tony Chopper est un médecin qui veut trouver un remède à toutes les maladies du monde. Franky, le pirate de fer, est l’artisan de leur navire, Thousand Sunny. Le chevalier des mers Jinbei a récemment rejoint l’équipage du Chapeau de paille. Enfin, le musicien Soul King Brooke a pour objectif de tenir les promesses qu’il a faites à son ami.

Les meilleurs faits sur Monkey D. Luffy que vous ne connaissiez pas

Cet article contient des faits surprenants sur Monkey D. Luffy dont vous n’avez peut-être aucune idée. Certains d’entre eux ont été confirmés par le créateur de One Piece, Eiichiro Oda.

Monkey D. Luffy est né le 5 mai.

Au Japon, le 5 mai est célébré comme le jour des enfants. Vous ne savez peut-être pas que dans la culture japonaise, la Journée des enfants est un jour férié qui a lieu le 5 mai dans tout le pays. En outre, selon Wikipedia, il s’agit d’une célébration finale de la Semaine d’or. Ce jour est mis à part pour respecter la personnalité des enfants et leur bonheur.

Notre pirate, Monkey D. Luffy, est né le 5 mai. Cela confirme le fait que Luffy est bien plus célèbre que n’importe quel autre personnage d’anime auprès des enfants. De plus, si nous parlons de sa nature, il est beaucoup plus enfantin et jovial dans la série One Piece. Selon Eiichiro Oda, Luffy pourrait être l’enfant idéal pour lui.

Pourquoi Monkey D. Luffy ne tue-t-il jamais ses ennemis ?

Dans l’univers de One Piece, tout le monde a des rêves et travaille à les réaliser. Il y a également un nombre égal d’ennemis, et Luffy, la plupart du temps, vainc facilement ces purs maux. Mais il ne les tue jamais. Lorsque l’ennemi perd, il perd aussi ses rêves. C’est une punition aussi douloureuse que la mort.

Oda a expliqué que pour Luffy, tuer est une punition très facile. Il brise leurs rêves en les battant, ce qu’il considère comme une bonne punition. Pour un pirate, ne pas tuer son ennemi, c’est lui donner une seconde chance dans la vie. C’est pourquoi ils deviennent souvent ses amis.

La cicatrice sous les yeux de Monkey D. Luffy

Il a déjà été mentionné plus haut que Monkey D. Luffy est bien plus enfantin que n’importe quel autre personnage. Ainsi, dans le passé, alors qu’il essayait d’impressionner Shank et de prouver sa valeur, Monkey D. Luffy s’est poignardé sous l’œil.

Il s’est poignardé pour prouver qu’il était courageux et qu’il méritait de faire partie de son équipage. C’est dire à quel point il était rebelle depuis l’enfance.

Le nom de Monkey D. Luffy

Luffy est un nom peu commun. Il ne semble même pas emprunté à une autre culture. Lorsqu’on lui a posé la question, Oda a répondu qu’il s’agissait d’un nom qui correspondait au personnage. Mais dans le One Piece 10th Anniversary Treasure, il a révélé qu’il avait trouvé quelque chose d’intéressant à ce sujet.

Il a expliqué qu’il existe un terme maritime appelé “Luffing”. C’est une belle coïncidence. Il a expliqué qu’il l’avait découvert plusieurs fois après avoir donné un nom à son protagoniste principal, Luffy.

La couleur préférée de Monkey D. Luffy est le rouge

Luffy adore porter son T-shirt rouge. Il y a peut-être une raison à cela. En tant que protagoniste, Luffy porte plutôt des vêtements simples. Il porte une chemise rouge boutonnée, un short bleu et un chapeau de paille.

Cependant, sa couleur préférée n’est révélée nulle part dans la série. Mais dans le manga One Piece, Oda a révélé dans la section SBS que la couleur préférée de Monkey D. Luffy est le rouge.

Les doubleurs japonais et anglais sont des femmes

Le personnage emblématique de l’anime, Luffy, a toujours partagé sa voix pour devenir le roi des pirates. Il est connu du monde entier pour cela depuis longtemps. Tout comme lui, ses doubleurs lui prêtent leur voix depuis longtemps. Il est vraiment merveilleux d’admettre que non seulement la voix japonaise est prêtée par une femme, mais aussi la version doublée en anglais (Funimation Dub).

La voix japonaise emblématique de Luffy est celle de Mayumi Tanaka. Cette comédienne chevronnée n’a jamais laissé sa voix vaciller pour ce personnage enfantin et loufoque. La voix anglaise est interprétée par Colleen Clinkenbeard.

Ces deux incroyables doubleurs n’ont jamais manqué de nous impressionner par leur talent. Il peut paraître surprenant de faire chanter un personnage masculin par une femme, mais ces acteurs n’ont jamais manqué de présenter l’emblématique Luffy.

Les deux autres doubleurs anglais qui ont prêté leur voix à Luffy sont Erica Schroeder et Chuck Powers.

Monkey D. Luffy s’inspire de Goku

Oda est un grand fan du créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, et de son travail. Il admet que le travail d’Akira a été une source d’inspiration majeure pour son travail et son design depuis son enfance. En ce qui concerne les faits, en 2007, Oda et Akira ont collaboré à un crossover intitulé Cross Epoch. Il s’agit de leur premier manga crossover, qui met en scène des personnages des séries One Piece et Dragon Ball.

Ils ont également réalisé un crossover en anime en 2013. En outre, Luffy ressemble beaucoup à Goku à bien des égards. Ils ont tous les deux des cheveux noirs et pointus, et aiment beaucoup manger.

Luffy a un cœur pur

Pendant le crossover, Luffy est apparu chevauchant le Nimbus volant de Goku. Comme nous le savons tous, une personne au cœur pur peut voyager dans le Nimbus volant, et nous avons vu Luffy le chevaucher également. Cela signifie que Luffy a également un cœur pur.

Le pouvoir du fruit gommeux

Le pouvoir que Luffy acquiert après avoir accidentellement mangé le fruit du démon, Gomu-Gomu no Mi, est sa capacité à s’étirer comme du caoutchouc et à se gonfler. Mais dans l’univers de One Piece, il existe différents types de fruits du démon.

Le Gomu Gomu no Mi de Luffy est de type paramécia, ce qui permet à son corps de s’étirer comme du caoutchouc. Grâce à cette capacité, il peut développer une nouvelle créativité et se transformer pour combattre l’ennemi.

Luffy est l’ennemi du gouvernement mondial

Nous savons tous que Luffy s’est rendu dans de nombreux territoires du gouvernement mondial et qu’il y a fait ce qu’il voulait. Cependant, il a pu aider certains citoyens innocents. Mais parce qu’il est un pirate, il est l’ennemi naturel du gouvernement mondial. De plus, sa prime s’élève à 1,5 milliard de berrys, car il représente une menace aux yeux du gouvernement mondial.

En outre, Luffy Chapeau de Paille est une personne loyale. Une fois, pour sauver son ami de la mort, il s’est donné beaucoup de mal pour déclarer la guerre au gouvernement mondial. De plus, s’il trouve le One Piece, il sera une grande menace pour le gouvernement mondial.

Luffy est un mangeur vorace

Luffy peut manger n’importe quoi, du moment qu’il s’agit de nourriture. Il n’est pas difficile de faire la fine bouche quand il peut s’en goinfrer. Il a un penchant fou pour la nourriture, et les fans savent déjà que son plat préféré est la viande. Ce mangeur vorace peut facilement défier les autres gloutons du monde de l’anime, comme Goku et Toriko.

L’obsession de Luffy pour la nourriture a fait dire à Nami qu’il était omnivore, ce qui signifie qu’il peut manger n’importe quoi, des insectes aux champignons inconnus.

La nationalité de Luffy

En réponse à la question de la section SBS, de quelle nationalité seraient les personnages de Straw Hat ? Oda a répondu que si Luffy venait du monde réel, il serait brésilien. Oda n’a pas donné d’explication à ce sujet. Ses autres personnages – Zoro serait japonais, Nami serait suédoise, Usopp serait africain et Sanji serait français.

Oda a aussi dit que si Luffy venait d’un autre monde, au lieu d’être un pirate, il serait un pompier. La raison en est son intrépidité.

La ressemblance de Luffy avec le tournesol

Eiichiro Oda a dit un jour que Monkey D. Luffy ressemblait à un tournesol. Nous savons tous que le tournesol symbolise la jubilation. Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence. Il s’agit plutôt d’un lien parfait avec le fruit du démon, Hito Hito no Mi Model : Nika. Cela signifie qu’il est lié au Sungod, Nika. Celui que les esclaves vénéraient dans l’espoir d’être libérés.

Tout comme Nika, Luffy est également une lueur d’espoir qui a apporté la paix au peuple tourmenté. Il a combattu de nombreux tyrans pour apporter la joie aux innombrables opprimés. Ainsi, tout au long de la série, Luffy a combattu de nombreux ennemis qui faisaient du mal à ses amis dans le seul but de leur apporter la paix.

Le D. Lien avec le roi pirate

Le garçon qui aspirait à devenir le roi des pirates est sur la bonne voie pour ressembler au roi des pirates, Gol D. Roger. Pendant 20 ans, nous l’avons vu marcher sur le chemin qui mène à D. Roger. Outre son objectif, ils ont d’autres points communs.

Ils partagent tous deux les mêmes initiales “D.”, ce qui laisse supposer un lien entre les descendants de leurs clans, qui ont peut-être été anéantis. Ces deux-là ont involontairement le même chapeau de paille. Roger et Luffy ont la même personnalité, et tous deux sont respectés par leurs alliés comme par leurs ennemis.

Luffy apparaît dans un magazine de mode masculine

Il est difficile d’imaginer un personnage de manga ou d’anime en première page d’un magazine de mode. Si, c’est possible, et peut-être seulement au Japon. Imaginez qu’un personnage soit si populaire qu’il ait la chance de faire la couverture d’un célèbre magazine. Oui, Luffy a rendu cela possible. Il a fait la couverture du magazine de mode Men’s Non-No.

Cela a été possible parce que ce magazine est publié par Shueisha, qui publie également le Weekly Shonen Jump. Oda a dessiné cette page pour la première fois en dehors d’un magazine de manga. Les tenues ont été conçues par le styliste Shinichi “Miter” Mita, à l’exception du chapeau de paille caractéristique. L’ensemble du magazine présentait des modèles habillés en Zoro, Nami, Sanji, Robin et bien d’autres.

Il est également apparu dans le magazine Elle Men avec Zoro pour la collaboration entre One Piece et Gucci.

Luffy a participé à la 39e édition des International Emmy Awards

Luffy, aux côtés de Goku, est apparu lors de la 39e édition des International Emmy Awards à New York. La version costumée de Luffy et Goku a présenté sur scène la catégorie Children & Young People Award.

Toei Animation, le studio de production des animes One Piece et Dragon Ball, était l’un des sponsors des International Emmy Awards 2011. Le directeur de la société, Kanji Kazahaya, a exprimé l’honneur de faire partie des présentateurs des International Emmy Awards. Il a également souligné la renommée mondiale de ces séries animées qui transcendent les frontières internationales.

Luffy est le plus jeune Yonko

Dans l’arc du pays Wano, Luffy a reçu une prime de 3 milliards de baies grâce à ses efforts remarquables. De plus, il a été nommé l’un des nouveaux Yonko. Cela signifie que l’équipage du Chapeau de paille est reconnu comme l’un des quatre plus puissants équipages de pirates. C’était une grande réussite pour l’équipage du Chapeau de paille.

Luffy est désormais le plus jeune pirate à avoir obtenu le titre de Yonko. Il a remplacé Shanks, qui portait auparavant le titre de Yonko le plus jeune. Ce titre signifie également que dans la poursuite de One Piece, il y aura d’autres pirates derrière lui qui voudront également revendiquer la même chose, One Piece.

Les débardeurs de Luffy portent des jeux de mots

Dans la section SBS du manga, Oda a clarifié les blagues et les jeux de mots sur les débardeurs de Luffy et de son frère Ace. Dans le manga, Luffy apparaît parfois avec des débardeurs sur lesquels il y a toujours quelque chose d’écrit. Il s’agit de jeux de mots littéraux propres à la culture japonaise, qui ne peuvent être compris que par le public japonais.

La traduction est également disponible dans le manga. Cependant, certains d’entre eux sont si obscurs que les personnes qui savent lire le japonais ne les comprendront pas. Ace, le frère de Luffy, portait lui aussi des débardeurs avec des blagues similaires.

Les équipiers de Luffy n’ont pas de surnoms

Luffy a une personnalité un peu distante qui ne se soucie pas des noms. Il donne des surnoms aux personnes qu’il rencontre ici et là. Mais la seule exception concerne ses coéquipiers.

Oda a expliqué que Luffy donne des surnoms aux gens en fonction de leur impression, qu’ils le veuillent ou non. Parce qu’il ne se soucie pas de se souvenir de leurs noms. Il ne se souvient d’eux que lorsqu’ils deviennent ses équipiers et les appelle par leur nom. Cela implique qu’il les respecte et qu’il forme un lien fort avec eux.

Monkey D. Luffy était l’un des ambassadeurs des Jeux olympiques de Tokyo de 2020.

Le Comité olympique japonais a d’abord révélé que Monkey D. Luffy, ainsi que d’autres personnages emblématiques de dessins animés, seraient les ambassadeurs des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Même la publicité pour les Jeux olympiques de Tokyo a été créée sous la forme d’un dessin animé. Comme on pouvait s’y attendre de la part du pays qui nous a donné le monde du manga et de l’anime, le Japon.