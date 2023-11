3 nouveaux jeux PS Plus Premium dévoilés

Une nouvelle fuite révèle trois jeux PS1 et PSP qui pourraient arriver sur PS4 et PS5 via PlayStation Plus Premium en décembre 2023, voire plus tôt.

Buzz Lightyear of Star Command, Thrillville et Thrillville : Off the Rails pourraient bientôt arriver sur PS Plus Premium, si l’on en croit une fuite récente. Les fans doivent prendre cette information avec un grain de sel jusqu’à ce que Sony confirme leur ajout au service, probablement en décembre, mais il est intéressant de noter que l’ajout récent de Up au PS Plus Premium en novembre 2023 a fait l’objet d’une fuite très similaire à l’avance.

Comme beaucoup d’abonnés PS Plus le savent, Premium est le niveau le plus élevé avec Extra et Essential. Ce dernier est la sélection standard de jeux PS Plus gratuits chaque mois avec accès aux services en ligne, tandis que Extra héberge un catalogue de jeux plus contemporains. En plus d’autres avantages, Premium permet aux abonnés d’accéder à un catalogue de jeux plus anciens et plus nostalgiques pour des systèmes tels que la PS1 et la PSP. D’après cette fuite, il semblerait que deux jeux PSP (les titres Thrillville) et un jeu PS1 pourraient faire partie des jeux proposés très prochainement.

D’abord rapporté par Gematsu, Taiwan a récemment évalué ces trois jeux Disney pour les consoles PS4 et PS5. Les notations ne signifient parfois pas grand-chose, mais dans ce cas, c’est notable car il s’est passé exactement la même chose avec Up quelques jours avant qu’il ne soit annoncé pour le PS Plus Premium. Bien sûr, cette fuite a eu lieu quelques jours avant que Sony n’annonce cette sélection de jeux, et il est peu probable qu’il le fasse à nouveau avant le début du mois de décembre.

Il est donc probable que ces trois jeux viennent enrichir le catalogue le mois prochain. Il n’est pas impossible que Sony les ajoute par surprise aux joueurs avant cette date, ni qu’ils devaient être ajoutés aux jeux PS Plus Premium de novembre 2023, mais qu’ils n’aient pas été retenus. Dans tous les cas, les fans devraient être patients et attendre que Sony annonce ou reconnaisse ces titres.

Jeux PS Plus Premium pour décembre 2023 Titres ayant fait l’objet d’une fuite

Buzz Lightyear of Star Command (PS1)

Thrillville (PSP)

Thrillville : Hors des rails (PSP)

Buzz Lightyear of Star Command est un jeu d’action et de tir à la troisième personne, basé sur le dessin animé du même nom. Les joueurs doivent contrôler Buzz, s’aventurer sur diverses planètes fictives et battre un méchant à la fin de chaque niveau. Il a été développé par Traveller’s Tales. Thrillville est un jeu de gestion de parc d’attractions et l’un des titres les plus synonymes du genre, Off the Rails étant la suite du titre original.