Le pouvoir des chiffres : Explorez les statistiques de Clive et leur influence sur l’expérience de jeu de Final Fantasy 16

En tant que JRPG, Final Fantasy 16 ne se résume pas à son action impressionnante et à sa narration profonde. Les statistiques jouent notamment un rôle très important dans le jeu, car elles peuvent avoir un impact considérable sur le protagoniste jouable Clive Rosfield et sur ses performances au combat.

Avec ce jeu qui se concentre uniquement sur le prince de Rosaria, les statistiques de Clive jouent un rôle encore plus important dans la détermination des compétences de combat, en particulier contre les ennemis les plus coriaces que Final Fantasy 16 a à offrir. Le fait de pouvoir comprendre la signification de ces chiffres sera très utile aux joueurs, et cela vaut également pour Torgal, le fidèle compagnon canin de Clive.

Les statistiques de Clive dans Final Fantasy 16

Tout d’abord, les joueurs doivent se concentrer sur le héros principal, Clive, ainsi que sur les statistiques qui détermineront ses performances au combat. La liste est assez classique pour un JRPG, mais avec un petit quelque chose en plus, grâce à la façon dont Final Fantasy 16 aborde les mécanismes de combat tels que la Volonté et la Chance.

Points de vie

Les points de vie (HP) sont réduits lorsque le joueur subit des dégâts. Si ce nombre tombe à zéro, la partie est terminée.

Attaque

Le potentiel offensif est déterminé par une combinaison d’aptitudes physiques (STR) et de qualité d’équipement. Plus la valeur totale est élevée, plus les dégâts infligés par attaque sont importants.

STR

Force du joueur, qui influe directement sur la puissance d’attaque.

Défense

Le potentiel défensif est déterminé par la combinaison des aptitudes physiques (VIT) et de la qualité de l’équipement. Plus la valeur totale est élevée, moins les ennemis infligent de dégâts.

VIT

La vitalité du joueur, qui affecte directement la défense.

Décalage

La capacité à submerger un adversaire est déterminée par une combinaison d’aptitudes mentales et de qualité d’équipement. Plus la valeur totale est élevée, plus il est facile de renverser les cibles.

AIT

La volonté du joueur, qui influe directement sur la capacité d’étourdissement.

Chaque fois que Clive monte de niveau, il bénéficie d’une augmentation de ses statistiques de base (HP, STR, VIT et WIL), les autres statistiques étant également affectées par l’équipement. Pour rester au top, il est vital pour les joueurs de gagner autant d’XP que possible tout en obtenant ou en fabriquant les meilleures armes, armures et accessoires.

Les statistiques de Torgal dans Final Fantasy 16

En ce qui concerne l’adorable loup, Torgal a également ses propres statistiques pour devenir un puissant allié de combat dans Final Fantasy 16 :

Pedigree

Le pedigree affecte la puissance d’attaque de Torgal et augmente au fur et à mesure que Torgal accompagne Clive au combat.

Attaque normale (Sic)

Sic est une attaque de mêlée au sol qui devient plus puissante à mesure que son niveau augmente.

Attaque de soulèvement (Ravage)

Ravage est une attaque de mêlée aérienne qui projette les ennemis les plus légers dans les airs. Elle devient de plus en plus puissante au fur et à mesure que son niveau augmente.

Ce qui est unique avec Torgal, c’est que les joueurs n’ont qu’à se préoccuper de la façon d’utiliser efficacement les attaques du compagnon pour enchaîner les combos, plutôt que de son bien-être. Torgal devient plus fort au fur et à mesure que Clive monte en niveau, augmentant ainsi son pedigree pour devenir beaucoup plus dangereux sur le champ de bataille.

Après avoir progressé dans l’histoire, Torgal obtient également la bénédiction du Sang de Fenrir grâce à la dominante de Shiva, Jill Warrick. Cette bénédiction est similaire à l’état semi-prime de Clive ou au Limit Break, ajoutant de nouveaux mouvements à son répertoire et lui permettant d’être plus utile en combat.