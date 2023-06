Débloquez la légende avec un skin gratuit de Trace dans Overwatch 2, disponible pour une durée limitée !

Il ne fait aucun doute que les skins représentent une part importante d’Overwatch 2 aux yeux de nombreux joueurs, et les fans peuvent désormais mettre la main sur un skin Tracer légendaire gratuitement jusqu’au 27 juin. Bien que le jeu soit riche en contenu cosmétique depuis le lancement de la suite à la fin de l’année dernière, le nouveau système de boutique d’Overwatch 2 a offert aux joueurs très peu d’occasions de mettre la main sur de nouveaux skins gratuitement.

À l’origine, Overwatch utilisait des boîtes à butin pour distribuer des produits cosmétiques de manière quelque peu aléatoire. Ces objets fonctionnaient essentiellement de la même manière que dans d’autres jeux, et s’ils pouvaient être achetés en grandes quantités avec de l’argent réel, les joueurs avaient également la possibilité de les gagner exclusivement en jouant. Malheureusement, cette possibilité n’existe plus dans Overwatch 2, qui met en place une toute nouvelle mécanique de boutique et abandonne complètement le système des loot boxes. Le statut d’Overwatch 2 en tant que jeu free-to-play ouvre ses portes à presque tout le monde, bien que les conséquences de la formule free-to-play se traduisent inévitablement par une plus grande attention portée à la monétisation du contenu cosmétique.

Get Sprinter Tracer (Legendary) for FREE in #Overwatch2 🥇 Dash to the in-game shop and scroll to the bottom to grab this Overwatch 1 skin! You have until June 27 to claim it before the shop rotates, bringing in the next reward 🛒 Next Reward: Valkyrie Wings Weapon Charm 🪽 pic.twitter.com/yCj13IrfT2 — Overwatch Cavalry (@OWCavalry) June 20, 2023

Le prix élevé des cosmétiques d’Overwatch 2 et le peu de méthodes pour les obtenir sans dépenser d’argent constituent l’une des plus grandes critiques du jeu, et ce depuis sa sortie. Cela dit, la Saison 5 d’Overwatch 2 a apporté un certain nombre de changements importants au jeu, et les fans peuvent célébrer le début de la saison récemment lancée en attrapant le skin Légendaire Sprinter Tracer dans la boutique pour la modique somme de 0 pièce. L’opportunité d’obtenir un skin gratuit est rare dans Overwatch 2, mais les fans devront être rapides s’ils veulent l’attraper, car l’offre n’est disponible dans la boutique que jusqu’au 27 juin.

Pour réclamer le skin, il suffit d’accéder à la boutique depuis le menu principal du jeu et de faire défiler l’écran jusqu’à l’endroit où se trouve le skin Sprinter Tracer. Le skin coûtera 0 Overwatch Coins à l’achat, il suffit donc de sélectionner l’objet et d’appuyer sur “acheter”. D’autres récompenses gratuites seront disponibles dans la boutique d’Overwatch 2 lorsque la sélection sera renouvelée après le 27 juin, et les joueurs pourront ensuite mettre la main sur le charme d’arme des Ailes de la Valkyrie.

La sortie d’une nouvelle saison dans Overwatch 2 annonce également l’arrivée d’un nouveau season pass, qui offre une nouvelle variété de cosmétiques à thème disponibles jusqu’à la fin de la saison. Si la plupart de ces objets ne sont disponibles que sur le volet payant et premium du passe de combat de la saison 5, notamment le nouveau skin Mythic Adventurer Tracer, certains de ces nouveaux goodies peuvent être gagnés sans frais supplémentaires en jouant régulièrement, en progressant dans les niveaux du passe de saison.