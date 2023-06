Fortnite frappe fort en intégrant deux personnages populaires qui font battre le cœur des fans !

Deux des personnages les plus populaires de The Witcher 3 font officiellement leur entrée dans Fortnite. L’annonce de la bataille royale peut être moins surprenante pour de nombreux joueurs, surtout si l’on considère que des rumeurs ont déjà fait surface en ligne sur une collaboration prochaine entre Fortnite et la franchise The Witcher. Quoi qu’il en soit, les nouveaux ajouts au jeu ne manqueront pas de séduire les fans de Fortnite et de The Witcher 3.

Au fil des ans, Fortnite a collaboré avec de nombreux artistes populaires, du Marvel Cinematic Universe à l’artiste Marshmello. Plus récemment, le jeu de bataille royale a dévoilé sa collaboration avec Nike avec l’événement Airphoria, qui permet aux joueurs d’expérimenter un gameplay sur le thème de Nike. L’événement fonctionne de la même manière que le NBA Creative Hub Challenge de 2021 et comprend un ensemble unique de cosmétiques et d’objets à collectionner. Après le partenariat avec Nike, il semble que Fortnite revisite une autre franchise populaire sous la forme de The Witcher.

Intitulée “A Tale of Two Tempests”, cette nouvelle collaboration permettra à Ciri et Yennefer de The Witcher 3 de participer à la bataille royale. En plus des skins des deux personnages, le pack de Ciri comprendra son épée Zireael sous forme d’outil de récolte et d’ornement de dos, ainsi qu’un planeur basilic. Quant à Yennefer, son pack comprendra l’outil de récolte Mégascope, l’ornement de dos Crâne d’oiseau et l’émoticône Ailes noires. L’ensemble des objets sera disponible pour les joueurs à partir du 23 juin à 7h ET, mais Fortnite n’a pas encore précisé combien de temps ils resteront dans la boutique d’objets.

A Tale of Two Tempests is on the horizon. Ciri and Yennefer of Vengerberg arrive in Fortnite tomorrow, June 23, at 7 AM ET. pic.twitter.com/WKkIa4oVNK — Fortnite (@FortniteGame) June 22, 2023

Ce partenariat s’inscrit probablement dans le cadre des efforts de promotion de la prochaine saison de The Witcher de Netflix, dont la première partie est prévue pour le 29 juin. Auparavant, Geralt était apparu dans Fortnite dans le cadre du Battle Pass Chapitre 4 Saison 1, moins de deux mois après que CD Projekt Red ait lancé la mise à jour next-gen de The Witcher 3. À l’instar de Ciri et Yennefer sur Fortnite, le skin in-game de Geralt était accompagné d’un ensemble d’objets uniques liés au personnage.

Alors que la franchise The Witcher a été l’une des IP les plus populaires de ces dernières années, il reste à voir comment la nouvelle collaboration fonctionnera en faveur de l’attrait de la série Netflix, en particulier avec le départ d’Henry Cavill du rôle de Geralt. Quoi qu’il en soit, l’annonce est une bonne nouvelle pour les joueurs de Fortnite, en particulier ceux qui cherchent à ajouter des objets et des cosmétiques sur le thème de Witcher à leur jeu.