Déflagration Épique ! One Punch Man Chapitre 187 : Date de Sortie, Spoilers & Où lire

La date de sortie du chapitre 187 de One Punch Man rend les fans de Saitama très enthousiastes. Après les chapitres précédents, nous voyons que Genos répond à l’attaque du Roi de la Forêt sur une ville où ce Roi de la Forêt est un monstre de niveau dragon.

Nous voyons également la nouvelle amélioration de Genos, qui dans ce chapitre s’appelle le Lightning Core, et il semble qu’il ait pu facilement faire face au Roi de la Forêt. Il a également dit qu’il avait demandé à Saitama un autre match d’entraînement, ce qui nous amène à l’événement où il rencontre Saitama dans son nouvel appartement de l’Association des Héros, dont ils discutent également.

Plus tard, ils en viennent au point où Genos demande à Saitama un match d’entraînement, et ils sortent. Alors qu’ils se dirigent vers la zone qu’ils vont épargner, Saitama dit qu’il y a eu beaucoup de monstres ces derniers temps, tout en mentionnant qu’il pense qu’il est maintenant plus facile de trouver un monstre qu’un coléoptère.

L’implication, ou du moins ce qui a été révélé quelques chapitres plus tôt, est que Dieu est conscient que Saitama a enlevé son Limiteur, et que depuis cela, il a augmenté le nombre de monstres qui sortent.

Que ce soit à travers ce qu’il a fait à l’humanité, vous savez, à travers eux devenant naturellement des monstres, ou lui, les fabriquant tout simplement, parce que nous savons qu’il en est capable ; comme nous l’avons vu, il a été capable de créer Sage Centipede, et c’est pourquoi c’est plus une réponse de Saitama, plus qu’autre chose. Il essaie d’obtenir des monstres afin d’obtenir une compensation pour cela.

One Punch Man Chapitre 186 : Récapitulatif et critique

Plus tard, ils arrivent à l’endroit où ils vont se battre, et Genos active son Lightning Core. C’est super brillant, et ça dérange Saitama, comme s’il fermait les yeux, ne se souciant même pas de Genos, qui est sur le point de le mettre au niveau, et avant que Genos ne le touche, Saitama arrête son coup de poing juste devant son visage, il réalise que Saitama ne se préoccupe pas du tout de lui.

Genos pense que Saitama est plus gêné par la lumière dans ses yeux, et avec cela, nous voyons un énorme nuage de poussière derrière Saitama à cause du coup de poing de Genos, et je suis sûr que cela ressemble exactement au nuage de poussière que Saitama a laissé derrière Genos lorsqu’ils ont eu leur premier match d’entraînement dans la saison 1 de l’anime.

Toute cette séquence est censée faire le parallèle car après que Saitama ait laissé ce nuage de poussière derrière Genos, Genos a dit à ce moment-là qu’il ne pouvait pas s’imaginer même proche d’atteindre les pouvoirs du Sensei, et compte tenu de ce qui se passe maintenant, est plus ou moins censé montrer où en est l’état mental de Genos.

En effet, en théorie, il y est déjà parvenu. Bien sûr, il n’est pas aussi fort que Saitama, mais au moins le nuage de poussière qu’ils ont pu créer est au même niveau, et c’est pourquoi nous pouvons dire que Genos a augmenté en puissance, mais qu’il est incapable de le voir.

One Punch Man Chapitre 187 : Date et heure de sortie

La sortie du prochain One Punch Man Chapter 187 est prévue pour le 30 juin 2023.

Heure normale japonaise : 09:40 PM le vendredi 30 juin 2023

Heure normale de l’Inde : 18 h 10 le jeudi 29 juin 2023

Heure d’Europe centrale : 13 h 40 le jeudi 29 juin 2023

New York : 07h40 le jeudi 29 juin 2023

Territoire de la capitale australienne : 22 h 10 le vendredi 30 juin 2023

Heure de l’Indonésie orientale : 21 h 40 le vendredi 30 juin 2023

Heure normale de Singapour : 20 h 40 le jeudi 29 juin 2023

Heure du Pacifique : 02:40 PM le jeudi 29 juin 2023

Heure de l’Europe de l’Est : 02:40 PM le jeudi 29 juin 2023

Heure normale des Philippines : 08:40 PM le jeudi 29 juin 2023

Heure de Corée : 09:40 PM le vendredi 30 juin 2023

Où lire le chapitre 187 de One Punch Man ?

Vous pouvez lire le chapitre 187 de One Punch Man et le dernier chapitre publié du manga sur Viz, en anglais, et sur Young Jump avec tous les scans bruts originaux en japonais.