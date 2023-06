PlayStation Studio annonce son engagement à produire d’autres remasters sensationnels !

Sony pourrait sortir plus de remasters de jeux plus anciens, car l’un des studios de Sony dit qu’il se concentre de plus en plus sur l’amélioration des versions précédentes.

C’est ce qu’affirme Nixxes Software, un studio racheté par PlayStation en 2021, qui a travaillé sur certains des portages PC les mieux accueillis de ses jeux exclusifs pour consoles. Dans une nouvelle vidéo sur YouTube, l’équipe explique qu’elle “travaille de plus en plus à la création de remasters”, ce qui laisse entendre que nous pouvons nous attendre à voir d’anciens jeux PlayStation portés sur la PS5 avec des améliorations.

“Ce que nous fournissons aux studios PlayStation, ce sont des portages PC de haute qualité“, explique l’ingénieur en chef Coen Frauenfelder (repéré par ResetEra). “Nous travaillons également de plus en plus à la création de remasters.

Ce commentaire est intéressant, car Nixxes n’a pas été connu pour ses remasters ces dernières années. Pour l’instant, l’entreprise s’est surtout concentrée sur les portages PC des exclusivités PS4 et PS5, avec une qualité bien supérieure à celle de certaines autres sorties. Plus récemment, elle a porté Horizon Zero Dawn Complete Edition, Spider-Man Remastered, Spider-Man Miles Morales, et Ratchet & Clank : Rift Apart. Il s’est forgé une réputation parmi les fans comme étant l’un des studios les plus fiables pour travailler sur les portages PC, en particulier après quelques ratés comme The Last of Us Part One, et même des sorties multi-consoles comme Star Wars Jedi : Survivor.

On ne sait pas exactement à quel remaster Nixxes fait référence, mais les fans ont leurs théories. Beaucoup espèrent que l’équipe travaille sur le remaster de Bloodborne, dont on parle depuis longtemps, le jeu étant actuellement bloqué sur PS4 et n’ayant même pas eu droit à un portage sur PC. Une version remasterisée du jeu, tirant parti des capacités de la PS5, serait particulièrement appréciée sur PC, car de nombreux fans de FromSoftware n’ayant pas de console n’y ont jamais joué.

La vidéo elle-même ne nous donne aucun indice sur ce sur quoi l’équipe travaille, mais nous savons au moins que Sony a des remasters en tête. Il semble également que Sony mette l’un de ses studios les plus fiables sur le projet, ce qui suffit à susciter l’enthousiasme des fans.

Bien sûr, il pourrait s’agir d’une entreprise beaucoup plus importante pour Nixxes, qui prendrait plus de temps que ses portages PC habituels. Dans ce contexte, il est peu probable que nous découvrions ce qu’il prépare de sitôt. La société vient tout juste de sortir le portage PC de Ratchet & Clank : Rift Apart, et la saison des vitrines est déjà terminée. Cela dit, il reste encore les Game Awards plus tard dans l’année, et ce ne serait certainement pas une mauvaise occasion d’annoncer un énorme projet de remasterisation. Il ne nous reste plus qu’à attendre de voir quel jeu sera sélectionné pour la réédition.