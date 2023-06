Le pouvoir destructeur de The Last of Us Part 2 : Une arme à double tranchant qui pousse les limites du jeu vidéo !

The Last of Us Part 2 a suscité la controverse, poussé par des fuites décrivant le destin de Joel comme le point central de son histoire pleine de vengeance. Si la narration continue d’être un point de discorde entre les joueurs, il y a une chose sur laquelle tous s’accordent : le titre s’appuie fortement sur sa représentation de la violence, tissant sa brutalité à la fois dans le gameplay et dans les séquences cinématographiques. Bien qu’il s’agisse d’un moyen de mettre en évidence la nature cyclique de la violence qui entoure les personnages de The Last of Us, certains pourraient affirmer que cette approche est une arme à double tranchant, exacerbée par la dissonance entre les choix du joueur et ceux d’Ellie.

The Last of Us Part 2 s’intéresse à la quête de vengeance d’Ellie contre Abby, l’assassin de Joel, et passe d’un personnage à l’autre au fur et à mesure que leurs chemins s’entrecroisent. La narration du titre cherche à démontrer les répercussions des actions de Joel tout au long du premier jeu, rendant son assassinat de centaines de personnes plus tangible à travers la perte du père d’Abby, l’un des médecins qui cherchait à opérer Ellie pour développer un remède. Les derniers instants de The Last of Us dans la base Firefly relaient l’injustice des actions des deux camps.

La brutalité de The Last of Us Part 2 est un cercle vicieux

La brutalité de The Last of Us Part 2 commence par le massacre de Joel et se poursuit par une série d’actes de violence ; tout comme Abby a cherché à venger son père, Ellie cherche à se venger de l’assassin de Joel. La quête pour trouver et mettre fin à la vie d’Abby est ardue, car Ellie essaie de déterminer où elle se trouve, ce qui entraîne le meurtre des amis d’Abby pour tenter de savoir où elle se trouve.

Étant donné qu’Ellie est la moitié des personnages jouables de The Last of Us Part 2, la narration cherche à faire en sorte que ses actions soient une extension de celles du joueur. Ce phénomène est exacerbé par l’utilisation de PNJ nommés, les ennemis réagissant à la mort de leurs alliés pendant les combats du titre.

Bien que cette fonctionnalité ait été intégrée pour que le joueur réfléchisse plus attentivement à leur impact violent, son effet a peut-être amplifié la dissonance entre les meurtres les plus notables d’Ellie et l’absence de choix de la part du joueur. Les meurtres des amis d’Abby ont lieu exclusivement pendant les cinématiques, sans autre choix que celui d’appuyer occasionnellement sur un bouton pour continuer.

Ce traitement s’étend non seulement au meurtre de personnages comme Mel et Owen, mais aussi à celui d’animaux ; en tant qu’Ellie, le joueur est forcé de tuer Alice, le berger allemand compagnon d’Abby, au cours d’une cinématique QTE similaire. Bien que l’on puisse affirmer que ces moments sont une représentation directe du style de jeu typique que l’on retrouve dans la boucle de combat du jeu, l’inverse est également vrai.

Si des éléments tels que les PNJ nommés ont permis au joueur de se sentir coupable ou d’éprouver des remords pour ses actions, ce qui l’a incité à jouer de manière plus furtive afin d’éviter autant que possible les rencontres avec les ennemis, alors les meurtres forcés montrés dans les cinématiques ont pu involontairement diminuer ses efforts en tant que joueur. Par conséquent, la brutalité de The Last of Us Part 2 est une arme à double tranchant, qui permet de relayer le thème de la violence qui engendre la violence, tout en forçant le joueur à agir d’une manière qu’il n’aurait pas forcément souhaitée, ce qui atténue le sentiment de remords qu’il tente d’évoquer.

En effet, de nombreux joueurs ont exprimé leur désaccord avec le choix d’Ellie de laisser vivre Abby, arguant qu’il ne s’agit que d’une vie de plus dans l’océan de meurtres qu’elle a commis. L’efficacité de l’histoire reste une préférence personnelle parmi les fans, mais il sera intéressant de voir comment l’adaptation de The Last of Us sur HBO choisira d’aborder la même histoire.