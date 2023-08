5 personnages majeurs toujours absents de la liste de Mortal Kombat 1

Le roster de Mortal Kombat 1 est pour l’instant impressionnant, mais certains personnages majeurs manquent encore à l’appel. Jusqu’à présent, la plupart des personnages les plus importants de la série ont réussi à se faire une place dans l’histoire de Mortal Kombat 1, s’assurant ainsi une place dans le nouvel univers. Cependant, il reste encore quelques lacunes importantes dans le roster qui pourraient devoir être comblées par des personnages vitaux. En fait, certains des personnages qui n’ont pas encore été mentionnés pourraient surprendre les fans de longue date.

Après la fin canonique de Mortal Kombat 11, l’univers a été réinitialisé par Liu Kang et ses nouveaux pouvoirs en tant que Dieu du feu. Si son projet de créer un monde sans guerre ni conflit semble avoir échoué, de nombreux détails ont tout de même été modifiés dans le nouveau monde. De nombreux personnages ont de nouvelles histoires à raconter, et potentiellement de nouvelles destinées les attendent, ce qui pourrait inclure certains favoris non annoncés lors du lancement de Mortal Kombat 1.

Jade, la garde du corps de Kitana, pourrait être un ajout précieux à Mortal Kombat 1

Les fans connaissent déjà la version de Kitana de Mortal Kombat 1, mais le statut de l’une de ses plus proches alliées reste un mystère. Jade, la garde du corps et l’amie de la princesse aux mains d’éventail, n’a toujours pas été annoncée pour un rôle dans le roster jouable ou en tant que combattante Kaméo. Jade est presque aussi importante que Mileena dans l’histoire de Kitana, et son absence crée donc un trou important dans le roster.

Alors que la nouvelle orientation de la chronologie de Mortal Kombat 1 pourrait faire évoluer les choses différemment entre Kitana et Mileena, il est intéressant de voir comment Jade joue un rôle dans la situation. Elle a toujours été l’une des plus proches collaboratrices de Kitana et son importance s’est encore accrue après l’arrivée de Kotal Kahn dans l’histoire. Jade a joué un rôle important pour plusieurs personnages majeurs, et sa présence dans une nouvelle ligne temporelle semble donc aller de soi.

Onaga serait une présence redoutable dans Mortal Kombat 1

Bien qu’il ne soit pas le choix le plus attendu pour le retour d’un méchant dans Mortal Kombat 1, Onaga est un ennemi effrayant à voir. Ancien souverain d’Outworld, il était considéré comme imbattable jusqu’à sa mort et, après sa renaissance, il a cherché à reprendre tout ce qu’il croyait lui appartenir. Son pouvoir et sa nature vicieuse ont fait de lui une menace pour tout le monde, héros comme méchants.

Il est possible qu’Onaga réapparaisse dans Mortal Kombat 1. Quelques personnages ayant un lien avec lui, comme Quan Chi et Tanya, ont déjà été confirmés comme faisant partie du jeu, bien que Quan Chi soit un DLC. Le Roi Dragon serait un ennemi intimidant à affronter, et il pourrait bien être l’une des menaces cachées du nouvel univers.

Sheeva pourrait être une présence importante pour les Shokan dans Mortal Kombat 1

Alors qu’il est confirmé que Goro, vu pour la dernière fois dans Mortal Kombat X, reviendra en tant que personnage Kaméo, il n’y a pas encore de Shokan jouable confirmé dans le roster. Sheeva pourrait remplir ce rôle, comme elle l’a fait dans Mortal Kombat 3 et dans les jeux suivants. Après tout, alors que Goro était généralement un sous-fifre des grands méchants, les rôles de Sheeva ont été plus variés, allant du méchant à l’anti-héros.

Au moment du retour de Sheeva dans Mortal Kombat 11, elle était devenue la reine des Shokan, un poste important et puissant. Bien que la présence de Goro puisse être un obstacle à ce qu’elle retrouve cet honneur, l’idée d’avoir un Shokan jouable qui soit plus qu’un pion dans l’histoire est séduisante. Le retour de Sheeva pourrait ajouter une nouvelle intrigue au roster de Mortal Kombat 1.

Le pouvoir divin de Shinnok est une perspective terrifiante pour Mortal Kombat 1

S’il s’avère que Shang Tsung n’est pas le méchant principal de Mortal Kombat 1 malgré son passé perfide, une menace bien plus grande pourrait prendre la relève. Shinnok est un dieu purement maléfique qui cherche à détruire toute l’existence pour parvenir à ses fins. Sa méchanceté était telle que ses collègues l’ont emprisonné dans le Netherrealm. Son retour aura des conséquences désastreuses non seulement pour les héros, mais aussi pour l’ensemble de l’univers de Mortal Kombat.

Si Mortal Kombat 1 peut espérer racheter certains méchants, Shinnok, lui, est bien au-delà de tout espoir de rédemption. Aussi rusé, puissant et manipulateur qu’il soit, Shinnok se consacre autant à la propagation de la douleur et des conflits qu’à la réalisation de ses plans diaboliques. Le fait que son ancien acolyte Quan Chi soit déjà présent en tant que DLC plaide en faveur de son retour dans Mortal Kombat 1. Le casting de Mortal Kombat devra peut-être prier pour qu’il ne revienne pas.

Mortal Kombat 11 pourrait être l’occasion pour Kronika de se venger

Si Liu Kang a pu refaire l’univers de Mortal Kombat 1, c’est parce qu’il a pris les pouvoirs de Kronika, le Titan contrôleur du temps et antagoniste de Mortal Kombat 11. Manipulant le temps et les combattants, Kronika a entrepris d’établir la ligne temporelle qu’elle souhaitait, quels que soient les dommages qu’elle pouvait causer. Bien que Kronika ait été vaincue, il est possible qu’elle soit encore en vie dans la ligne temporelle de Mortal Kombat 1.

Même si Kronika n’était pas jouable dans Mortal Kombat 11, l’idée de son retour est tout à fait valable. Étant donné que ses pouvoirs sont basés sur le temps, il est possible que la nouvelle Kronika ait connaissance de sa défaite passée et qu’elle soit prête à se venger. Au moins, cela fournirait une solide accroche pour son rôle dans l’histoire. En tant que méchante la plus récente de la série, elle devrait être encore fraîche dans l’esprit de beaucoup, et un retour de Kronika n’est peut-être pas trop exagéré pour Mortal Kombat 1.

Il y a encore d’autres combattants à venir dans Mortal Kombat 1, il est donc encore temps pour certains des personnages manquants les plus importants de la série de trouver une place dans le jeu. Certains des combattants manquants sont remarquables mais compréhensibles, tandis que d’autres sont difficiles à imaginer dans un jeu aussi important pour la franchise. Si la plupart des plus grands personnages de Mortal Kombat sont présents dans Mortal Kombat 1, quelques uns des plus gros bonnets manquent encore à l’appel, bien qu’ils aient tous de solides arguments pour entrer dans l’histoire.