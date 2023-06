Across The Spider-Verse aurait été trouble et chaotique en coulisses

Phil Lord et Christopher Miller ont travaillé ensemble sur de nombreux projets et ont coécrit Spider-Man Across the Spider-Verse. Le film a connu un énorme succès auprès du public, rapportant plus de 500 millions de dollars à l’échelle mondiale malgré l’interdiction dans certains pays. En outre, le film a été acclamé par la critique pour son style d’animation magnifique, comme l’animation de Spider-Punks qui aurait pris trois ans à terminer. Cependant, il semble que cette belle animation ait eu un coût pour certains animateurs.

Quatre animateurs ont fait part à Vulture, sous le couvert de l’anonymat, de ce qu’ils appellent des “conditions de travail insoutenables” lors de la production du film. La plupart des projets d’animation prennent beaucoup de temps à produire et sont soumis à de nombreux changements et révisions. Ce qui rend ce film différent, c’est que ces changements sont intervenus bien plus tard dans le processus de production et qu’ils ont consisté à supprimer des segments approuvés et entièrement terminés du film. Il est difficile d’imaginer ce qu’ils ont coupé dans le film, car il est très long pour un film d’animation (2 heures et 16 minutes) et deux versions différentes ont été diffusées dans les salles de cinéma. Les animateurs ont affirmé qu’ils avaient dû travailler jusqu’à 11 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant plus d’un an pour rattraper le temps perdu.

Les quatre animateurs semblent rejeter la responsabilité sur Phil Lord, affirmant que ce dernier a éclipsé le travail des trois réalisateurs et que Miller était absent pendant la majeure partie de la production. Les réalisateurs Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson et Kemp Powers, ainsi que Lorn et Miller, n’ont pas commenté le sujet. Cependant, Michelle Grady, vice-présidente exécutive et directrice générale de Sony Pictures Imageworks, a déclaré à Vulture que Lord n’était pas à blâmer car il ne faisait que relayer les décisions des coréalisateurs, de Miller, des producteurs exécutifs et du studio.

Cette question met en lumière de nombreux problèmes qui se posent actuellement dans l’industrie cinématographique. Sans grande sécurité d’emploi, les animateurs resteront sur un projet même si le salaire et les horaires sont mauvais parce qu’ils risquent de ne pas pouvoir trouver un autre projet sur lequel travailler. Le travail sur leurs projets antérieurs les aide également à travailler sur de nouveaux projets, de sorte qu’ils doivent les mener à bien pour s’assurer que leur travail est bon et qu’ils seront réembauchés. En outre, certains de ces animateurs ont des visas de travail et s’ils démissionnent, ils risquent de devoir quitter le pays.

Tous les animateurs qui ont travaillé sur Across the Spider-Verse ne partagent pas les mêmes sentiments, car beaucoup d’entre eux ont partagé leur travail en coulisses pendant des mois sur les médias sociaux, en disant à quel point ils avaient aimé travailler sur le film. Un jeune de 14 ans a notamment animé une scène pendant ses vacances de printemps. Amy Pascal, productrice exécutive du film, a déclaré qu’il n’était pas surprenant que 100 des 1 000 animateurs et techniciens aient quitté le projet et que cela faisait partie de l’industrie.