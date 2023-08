Adieu Nvidia : Google prend une mesure radicale envers les Chromebooks et leurs GPU !

Google a annulé les designs de référence de ses cartes mères de Chromebooks avec GPU discrets portant les noms de code Agah, Hades et Herobrine, ce qui indique que la société a peut-être annulé son projet de Chromebooks de jeu haut de gamme en général, rapporte Ars Technica. Bien sûr, il est possible que la société ait annulé ces parties pour se concentrer sur autre chose, mais il ne semble pas que les Chromebooks avec des GPU autonomes soient sur le point de voir le jour.

“Herobrine, Hades et Agah sont tous annulés“, a écrit un développeur dans un commentaire pour un article d’AboutChrombeeks. “L’infra (overlays, builders, etc.) a déjà été arrêtée pour eux. Supprimer”.

Google a lancé un projet de conception de Chromebooks axés sur les jeux en 2021, dans le but de s’emparer d’une autre partie du marché des PC pour passionnés. Bien que ces appareils soient dotés de claviers personnalisables avec des effets d’éclairage RVB et d’écrans avec des taux de rafraîchissement élevés, leur dépendance à l’égard des GPU intégrés prédestinait leur utilisation principalement pour les plateformes de cloud gaming, comme GeForce Now de Nvidia et Xbox Cloud Gaming de Microsoft.

L’excitation a grandi à la fin de l’année 2022 lorsque des signes d’un Chromebook plus localement orienté vers le jeu sont apparus. La carte mère de référence portant le nom de code Hades était équipée d’un GPU GeForce RTX 4050 discret, une puce destinée à équiper les ordinateurs portables de jeu d’entrée de gamme basés sur Windows. En outre, Google a développé les modèles de référence Agah et Herobrine avec des processeurs graphiques Nvidia autonomes. Par conséquent, les Chromebooks basés sur ces cartes n’arriveront pas sur le marché. À moins, bien sûr, que d’éminents partisans du Chromebook ne décident de procéder eux-mêmes à l’achat d’un Chromebook doté d’un GPU discret.

Il existe indéniablement un marché potentiel pour ces Chromebooks de jeu. Avec leur utilisation répandue dans les établissements d’enseignement, les étudiants auraient pu bénéficier d’un Chromebook compatible avec les jeux et fonctionnant sur une plateforme familière. Cependant, le projet aurait hérité des particularités des ordinateurs portables de jeu, telles qu’une consommation d’énergie plus élevée et une autonomie de batterie plus courte, ce qui est crucial pour les étudiants.

Mais les jeux sur ChromeOS sont parsemés d’obstacles. Google a réussi à adapter le client Steam basé sur Linux à Chrome OS. Grâce à l’architecture Linux inhérente à ChromeOS, ce dernier peut faire tourner de nombreux jeux Windows via la couche Proton. Pourtant, il y a eu des obstacles. En novembre 2022, des logiciels essentiels comme les systèmes anti-triche de plusieurs jeux en ligne restaient incompatibles. D’autres problèmes, tels que les retards de performance sur les écrans 2560×1440 et 4K et la nécessité de contourner les problèmes de stockage pour certaines installations de jeux, ont affecté le système.

En fait, la complexité du portage des jeux Windows sur Linux et des applications Linux sur ChromeOS aurait rendu ces machines beaucoup moins attrayantes que les ordinateurs portables Windows traditionnels pour les joueurs. Cette situation, combinée à une baisse générale du marché des PC et à la complexité de l’intégration des pilotes de GPU Nvidia dans ChromeOS, a peut-être influencé la décision de Google d’abandonner le projet.