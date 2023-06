Alerte exclusive : Les E3 2024 et 2025 sont déjà menacés d’annulation, voici pourquoi !

L’Entertainment Software Association (ESA) pourrait avoir déjà annulé les éditions 2024 et 2025 de l’E3, comme le suggèrent de nouveaux documents publics. Ce développement confirme la croyance aujourd’hui répandue selon laquelle l’E3 pourrait ne jamais se remettre de son annulation de 2023.

L’Electronic Entertainment Expo a perdu de son prestige au cours de la dernière décennie, car un nombre croissant de grands éditeurs ont commencé à organiser leurs propres événements au lieu de partager les projecteurs du cycle de l’information avec leurs rivaux. Et si cette tendance ne menaçait pas nécessairement l’existence même du salon, l’E3 semblait être sur la corde raide depuis l’avènement de l’épidémie de COVID-19, qui a été citée comme la principale raison de l’annulation des éditions 2020 et 2022 de l’E3. La pandémie a également incité les organisateurs à essayer un format uniquement en ligne pour l’E3 2021, qui a reçu un accueil mitigé de la part des consommateurs et des exposants.

La dernière tentative en date s’est soldée par l’abandon le plus troublant à ce jour, puisque l’E3 2023 a été annulé à la fin du mois de mars en raison d’un manque d’intérêt général de la part des éditeurs. Et si ses organisateurs ont déclaré qu’ils n’abandonnaient pas nécessairement l’événement, il semblerait maintenant qu’ils aient déjà décidé de rayer les deux prochaines itérations de l’E3. En effet, une note d’information sur les ventes de la convention, datant d’une réunion du 21 juin du Conseil des commissaires du tourisme de la ville de Los Angeles, indique clairement que les E3 2024 et 2025 ont été annulés, comme l’a repéré Rosti, un utilisateur de ResetEra.

Cette déclaration n’exclut pas une autre tentative d’E3 virtuel dans un avenir proche, car le gouvernement local n’est manifestement au courant que de la présence physique de l’exposition, étant donné que son lieu de prédilection est le Los Angeles Convention Center, qui appartient à l’État. Néanmoins, le fait que l’ESA ait apparemment déjà abandonné l’idée de ne serait-ce que tenter un autre E3 traditionnel dans les années à venir n’augure rien de bon pour l’avenir du salon et sa réputation en déclin constant.

Si l’on considère la situation dans son ensemble, le Summer Game Fest a déjà réussi à remplir le rôle d’événement de référence en milieu d’année pour les annonces de jeux majeurs depuis que l’E3 a connu ses premiers problèmes dus à une pandémie en 2020. L’édition 2023 du Summer Game Fest, qui vient de s’achever, a été sévèrement critiquée pour son manque de représentation, mais n’a pas déçu en termes de révélations de jeux, qui ont été variées et abondantes. L’édition 2024 du SGF étant déjà confirmée et à la lumière des preuves d’annulation récemment révélées, le chemin de l’E3 vers la guérison semble chaque jour plus long et plus insurmontable.