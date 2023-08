AMD dévoile les nouvelles cartes graphiques RX 7800 XT et 7700 XT

Il y a deux types d’utilisateurs de GPU : celui qui n’a pas de limites à son portefeuille et qui achète le haut de gamme, et celui qui est patient et qui attend toujours le modèle qui correspond à ses besoins. Dans ce cas précis, il est temps pour ceux qui ont attendu quelque chose d’AMD avec 1440p et 60 fps gaming à l’esprit.

En effet, AMD vient d’annoncer deux GPU : les RX 7800 XT et RX 7700 XT, qui sont à peu près équivalents à ce que NVIDIA propose avec les GeForce RTX 4070 et 4060 respectivement.

Comme je l’ai déjà mentionné, ces deux GPU sont destinés à ceux qui jouent entre 1440p et 1080p, c’est-à-dire qui ont de bons (ou modestes) moniteurs de jeu et des processeurs pas trop puissants, plus ou moins avec un minimum de 6 cœurs et 12 threads.

La première chose à savoir est que la RX 7800 XT est équipée de 16 Go de GDDR6 à 19,5 Gbps, tandis que la RX 7700 XT est équipée de 12 Go de GDDR6 à 18 Gbps. Ces deux modèles consomment respectivement 245 W et 263 W.

La RX 7700 XT est proposée au prix de 449 USD, tandis que la RX 7800 XT est proposée au prix de 499 USD. Ces deux modèles sont proposés à un prix qui se situe entre le modeste et l’élevé, mais c’est ce qu’ils coûtent parce qu’ils sont généreux dans leurs caractéristiques respectives.

Quand les nouveaux GPU AMD RX 7800 XT et 7700 XT seront-ils commercialisés ?

Selon les informations officielles, les nouveaux GPU AMD RX 7800 XT et 7700 XT seront disponibles à partir du 6 septembre auprès des fabricants habituels, par exemple Asus.

Rappelons que Starfield sera disponible d’ici là et que le jeu de Bethesda a été conçu avec du matériel AMD, donc ceux qui veulent jouer à ce titre sur PC et qui veulent un nouveau GPU peuvent se tourner vers les modèles susmentionnés.