Animal Crossing : voici les nouveautés d’octobre 2023 (insectes, poissons, objets saisonniers…)

La période d’Halloween offre aux joueurs une grande raison de retourner à Animal Crossing: New Horizons en octobre. Cependant, il y a également de nombreux nouveaux insectes et poissons à attraper. Octobre marque le début de la saison effrayante dans Animal Crossing: New Horizons avec des événements majeurs et de nouvelles créatures à attraper.

Nouveaux insectes et où les trouver

Les joueurs de l’hémisphère nord rencontreront des créatures différentes de celles de l’hémisphère sud. Certains événements d’octobre sont également exclusifs à un hémisphère spécifique.

Hémisphère Nord :

Coccinelle : Sur les fleurs, de 8h à 17h, prix de vente : 200.

Hémisphère Sud :

Papillon Agrias : Volant, de 8h à 17h, prix de vente : 3000.

Papillon Atlas : Sur les arbres, de 19h à 4h, prix de vente : 3000.

Papillon commun : Volant, de 4h à 19h, prix de vente : 300.

Libellule : Volant, de 8h à 17h, prix de vente : 230.

Puce : Sur les villageois, toute la journée, prix de vente : 70.

Punaise d’eau géante : Sur l’eau douce, de 19h à 8h, prix de vente : 2000.

Scarabée bijou : Sur les souches d’arbres, toute la journée, prix de vente : 2400.

Sauterelle : Sur le sol, de 8h à 19h, prix de vente : 200.

Papillon du coucher du soleil : Volant, de 8h à 16h, prix de vente : 2500.

Papillon Raja Brooke : Volant, de 8h à 17h, prix de vente : 2500.

Nouveaux poissons et où les trouver

Nouveaux poissons dans l’Hémisphère Nord :

Plie : Mer, toute la journée, taille de l’ombre : petite/moyenne, prix de vente : 300.

Perche jaune : Rivière, toute la journée, taille de l’ombre : petite/moyenne, prix de vente : 300.

Nouveaux poissons dans l’Hémisphère Sud :

Poisson-papillon : Mer, toute la journée, taille de l’ombre : petite, prix de vente : 1000.

Poisson-clown : Mer, toute la journée, taille de l’ombre : très petite, prix de vente : 650.

Écrevisse : Étangs, toute la journée, taille de l’ombre : petite, prix de vente : 200.

Guppy : Rivière, de 9h à 16h, taille de l’ombre : très petite, prix de vente : 1300.

Killifish : Étangs, toute la journée, taille de l’ombre : très petite, prix de vente : 300.

Tétra néon : Rivière, de 9h à 16h, taille de l’ombre : très petite, prix de vente : 500.

Hippocampe : Mer, toute la journée, taille de l’ombre : très petite, prix de vente : 1100.

Tortue mordante : Rivière, de 21h à 4h, taille de l’ombre : grande, prix de vente : 5000.

Poisson-chirurgien : Mer, toute la journée, taille de l’ombre : petite, prix de vente : 1000.

Poisson-turkeyfish : Mer, toute la journée, taille de l’ombre : petite/moyenne, prix de vente : 500.

Nouvelles créatures des profondeurs et où les trouver

Hémisphère Nord :

Algues : Toute la journée, taille de l’ombre : grande, vitesse : immobile, prix de vente : 600.

Homard épineux : De 21h à 4h, taille de l’ombre : grande, vitesse : rapide, prix de vente : 5000.

Panier de fleurs de Vénus : Toute la journée, taille de l’ombre : moyenne, vitesse : rapide avec des embardées, prix de vente : 5000.

Hémisphère Sud :

Homard : Toute la journée, taille de l’ombre : grande, vitesse : rapide, prix de vente : 4500.

Événements d’octobre et objets saisonniers

Octobre propose de grands événements, notamment pour les joueurs de l’hémisphère sud qui peuvent vivre la saison des cerisiers en fleurs. Les joueurs peuvent combiner ces pétales avec des recettes DIY pour créer des décorations spéciales à thème de cerisiers en fleurs. De plus, le tournoi de pêche de CJ revient le 8 octobre. Enfin, Halloween a lieu le 31 octobre, avec la visite de Jack, le spectre à tête de citrouille.

Le tournoi de pêche de C.J. revient également le 8 octobre, le deuxième samedi du mois. Vous pouvez consacrer du temps à participer à des compétitions de pêche pour attraper autant de poissons que possible en trois minutes. Cela vous permet d’obtenir des points qui peuvent être échangés avec C.J. contre des prix spéciaux. Il vaut la peine de participer, car le prochain tournoi de pêche de C.J. n’aura pas lieu avant le 14 janvier 2024 dans les deux hémisphères.

Enfin, Halloween a lieu le 31 octobre. Il est judicieux de se préparer pour Halloween avant le jour J en achetant beaucoup de bonbons chez Nook’s Cranny. Jack, le spectre à tête de citrouille, visitera les îles après 17h et vous pourrez échanger des bonbons contre des objets spéciaux sur le thème d’Halloween. Vous pouvez également donner des bonbons à vos amis villageois en échange de recettes DIY spéciales, et ils pourraient même vous aider en décorant votre visage avec du maquillage.

En somme, octobre est un mois chargé et amusant, donc revenir sur votre île Animal Crossing: New Horizons en octobre 2023 en vaut la peine.