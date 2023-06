Apple dévoile le casque de réalité mixte Vision Pro

Apple annonce le casque de réalité mixte Apple Vision Pro, un ordinateur spatial qui mélange des éléments de réalité augmentée et virtuelle.

L’Apple Vision Pro a été annoncé lors de la présentation WWDC 2023 d’Apple, un casque de réalité mixte délivrant à la fois des applications et du contenu de réalité augmentée et virtuelle. Ce qui ressemble à première vue à une paire de lunettes de snowboard est ce qui pourrait être le matériel le plus complexe jamais créé par Apple. L’Apple Vision Pro permettra aux utilisateurs de jouer à des jeux, de visionner des médias, de mener des activités professionnelles et bien plus encore, tout en se déplaçant grâce à une batterie filaire pouvant tenir dans une poche.

Les rumeurs selon lesquelles Apple travaillerait sur un appareil hybride de réalité augmentée/virtuelle courent depuis des années. Apple chercherait à s’implanter sur un marché considéré comme une opportunité de croissance future majeure depuis des années. Toutefois, en dehors des marchés de niche, comme les casques de réalité virtuelle pour les jeux sur PC ou les casques de réalité virtuelle mobiles plus occasionnels, les appareils ont eu du mal à s’imposer auprès du grand public. Les casques Microsoft HoloLens et Google Glass, par exemple, ont été abandonnés.

Apple pense que son casque Apple Vision Pro est le matériel qui va tout changer, semble-t-il. Dévoilé lors de la WWDC 2023, l’Apple Vision Pro est un appareil d’apparence simple qui promet beaucoup. Il se porte comme une paire de lunettes, couvrant entièrement les yeux de l’utilisateur avec un écran transparent et maintenu à l’arrière de la tête à l’aide d’une sangle rembourrée. Le casque lui-même est l’ordinateur, alimenté par une batterie qui se porte dans une poche et qui est reliée par un fil qui passe dans le dos de l’utilisateur. Les commandes du Vision Pro sont les mains de l’utilisateur, les gestes étant reconnus par le casque et aucun contrôleur VR n’étant nécessaire.

Les utilisations de l’Apple Vision Pro sont innombrables, car il mêle le réel et le numérique. Les applications standard d’Apple étaient très présentes, notamment Apple Photos, Facetime et Music. Ces applications ont bien entendu été améliorées pour Vision Pro. Les photos peuvent être visualisées en 3D grâce à la caméra 3D du casque, Facetime peut créer des interactions ou des réunions en face à face en réalité augmentée et afficher l’utilisateur sous forme de visages numériques, et Music analyse et s’adapte aux environnements 3D pour créer des expériences d’écoute immersives.

Parmi les partenaires présentés lors de l’événement figurent Disney et Unity. Disney a confirmé que le service de streaming Disney+ serait disponible pour l’Apple Vision Pro dès le premier jour, et a présenté une démonstration d’expériences interactives possibles sur l’appareil. Les applications Unity fonctionneront en mode natif sur l’Apple Vision Pro, ce qui signifie que les développeurs pourront créer ou adapter des expériences de réalité augmentée avec une relative facilité.

Compte tenu du matériel de pointe qu’Apple intègre à l’Apple Vision Pro, il n’est pas surprenant que l’appareil soit très onéreux. Le prix de lancement annoncé par Apple pour l’Apple Vision Pro est de 3 499 dollars. Après tout, il s’agit d’un ordinateur qui se compare mieux à un MacBook qu’à un iPhone. L’Apple Vision Pro sera disponible aux États-Unis au début de l’année 2024 et pourra être acheté sur le site web d’Apple ou dans les magasins Apple. Attendez-vous à en savoir plus sur l’Apple Vision Pro dans le courant de l’année 2023.