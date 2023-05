Apple lance officiellement iOS 16.5 : toutes les nouveautés qui arrivent sur votre iPhone

Apple vient de publier iOS 16.5, la cinquième mise à jour majeure d’iOS 16 est désormais disponible pour tous les iPhones compatibles.

Apple vient de publier officiellement les mises à jour de l’iPadOS 16.5 pour l’iPad et de l’iOS 16.5 pour tous les utilisateurs d’iPhone. Il s’agit de la cinquième mise à jour majeure d’iOS 16 et probablement de la dernière avant le déploiement officiel de iOS 17 .

Tous les utilisateurs d’un iPhone compatible peuvent d’ores et déjà télécharger cette mise à jour à l’adresse suivante Réglages > Général > Mise à jour du logiciel .

Nouveautés de l’iOS 16.5

Il s’agit d’une mise à jour majeure qui devrait inclure un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, mais nous sommes proches de la fin du développement d’iOS 16, et les nouvelles fonctionnalités sont donc plus prudentes.

Nouvel arrière-plan pour la célébration de la fierté

Chaque année, Apple célèbre la journée de la fierté LGBTQ+ avec de nouveaux fonds d’écran, bracelets et cadrans de montre pour l’Apple Watch, et dans iOS 16.5, nous aurons un nouveau fond d’écran dédié. Ce fond d’écran est conçu pour s’accorder avec le cadran de l’Apple Watch et son nouveau bracelet.

Siri peut déclencher un enregistrement d’écran

Cette nouvelle fonction ajoute des fonctionnalités à l’assistant vocal d’Apple. Siri possède de nombreuses fonctionnalités et il a été repéré que dans iOS 16.5, il peut lancer un enregistrement d’écran. L’enregistrement de l’écran de l’iPhone ou de l’iPad est une fonctionnalité disponible dans iOS depuis longtemps, mais Apple n’aurait pas donné à Siri la possibilité de le faire.

Désormais, vous pourrez dire “Hé Siri, démarre un enregistrement d’écran” et cette fonction sera activée jusqu’à ce que vous touchiez le bouton pour mettre fin à l’enregistrement ou que vous disiez à Siri “Arrête l’enregistrement d’écran”. Bien que dans cette première version bêta, les commandes soient trop spécifiques, ce point sera amélioré dans la version finale.

Apple News se dote d’un onglet sport

Il semble qu’Apple News veuille renforcer le contenu sportif et c’est pourquoi Apple a ajouté un nouvel onglet Sports à l’application dans iOS 16.5. Apple a placé l’onglet Sports dans Apple News au centre de la barre de navigation inférieure.

Dans le nouvel onglet Sports, nous pouvons sélectionner nos équipes préférées pour obtenir des informations personnalisées. Dommage qu’Apple News ne soit pas disponible dans presque tous les pays en dehors des États-Unis.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, Apple a également corrigé quelques bogues importants trouvés dans iOS 16.5 :

Corrige un problème pouvant empêcher Spotlight de répondre.

Correction d’un problème pouvant empêcher l’application Podcasts de charger son contenu lorsqu’elle est utilisée avec CarPlay.

Correction d’un problème pouvant entraîner la réinitialisation ou la non-synchronisation des paramètres de durée d’utilisation sur les appareils

Comme pour chaque mise à jour, nous recommandons de la télécharger dès que possible sur nos appareils. Nous sommes certains qu’en plus de tous ces problèmes d’importants bogues de sécurité seront corrigés .

Téléchargez iOS 16.5 dès que possible.