Assassin’s Creed Mirage revient aux origines de la série avec une première bande-annonce

L’état du jeu État du jeu a eu lieu le 24 mai 2023. Des titres époustouflants ont été annoncés, qu’il s’agisse de jeux d’action comme Metal Gear Solid y Phantom Blade 0

à des titres très inattendus, mais pleins d’une excellente énergie, comme Neva de Studio Nomad. Cependant, l’un des plus attendus depuis longtemps, a révélé la date de sortie et un nouveau trailer avec du gameplay, nous nous référons à l’ Assassin’s Creed Mirage.

De nombreuses rumeurs et fuites ont circulé sur le nouveau titre de la saga des Assassin’s le nouveau Creed Mirage qui se déroulera dans l’Orient médiéval

La nouvelle bande-annonce révèle des textures incroyables des décors qui jouent désormais avec les lumières et d’autres éléments de l’environnement.

Assassin's Creed Mirage - Trailer de gameplay - PlayStation Showcase - 4K | PS5, PS4

Mais ce n’est pas tout, la nouvelle bande-annonce a révélé des mécanismes qui, d’une part, rafraîchissent les classiques, et d’autre part, nous permettent de voir des axes plus particuliers de parkour et de combat. Il semble que cette fois-ci, Assassin’s Creed Mirage proposera des mouvements plus fluides et plus précis, par rapport aux titres précédents, en raison de la versatilité du décor de Bagdad.

Assassin’s Creed Mirage proposera des techniques de furtivité couplées à des mécanismes de mêlée mortels.

Il introduira également le Assassin Focus, qui consiste à cibler plusieurs adversaires et à les éliminer tous.

Une nouvelle capacité que les joueurs apprécieront.

Assassin’s Creed Mirage se déroulera 20 ans avant les événements du titre de Valhalla. Il mettra en scène Bassim Ibn Ishaq qui pourra se déplacer dans quatre districts, cette fois-ci en s’attaquant au califat d’une ville orientale au 9ème siècle de notre ère.

Une fois de plus, nous retrouverons la splendeur de la saga classique Assassin’s Creed.

Quand Assassin’s Creed Mirage arrivera-t-il ?

Assassin’s Creed Mirage arrivera le 12 octobre 2023, mais les précommandes sont disponibles dès maintenant. Cela inclut les versions Standard, Deluxe et Collector’s Box.

Le titre sortira sur PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4 et Xbox One.