Asus dévoile les détails de la ROG Ally, sa nouvelle console portable

Depuis le mois dernier, Asus a officiellement annoncé la ROG Ally. Il s’agit d’une nouvelle console portable puissante. Cependant, les détails à son sujet étaient très rares. Mais cela vient de changer avec une présentation en profondeur de ce qu’elle offrira.

La première chose à savoir sur la ROG Ally est qu’elle vous donnera la possibilité de profiter des titres AAA les plus populaires au creux de votre main. Il sera également compatible avec la plupart des jeux Windows sur Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass et plus encore. Vous pourrez donc disposer de toutes vos bibliothèques en un seul endroit.

Vos utilisateurs auront la possibilité de jouer seuls ou avec des amis en connectant l’ordinateur de poche à la télévision. Ils pourront également accélérer leurs performances en l’utilisant avec les GPU discrets ROG XG Mobile. Ils bénéficieront ainsi d’une expérience de jeu de classe mondiale.

La ROG Ally est équipée d’un nouveau processeur Ryzen Z1 d’AMD. Basé sur l’architecture Zen 4, il est associé à une carte graphique basée sur l’architecture AMD RDNA. Sans oublier qu’il prend en charge les technologies d’amélioration AMD Fidelity FX Super Resolution et AMD Radeon Super Resolution. Le tout sur un écran Full HD (1080p) à 120 Hz doté de la technologie AMD FreeSync™ Premium.

ROG ALLY - Unboxing

Combien coûtera le ROG Ally ?

Bien sûr, lorsque vous verrez toutes ses nouvelles fonctionnalités, vous voudrez connaître son prix. Eh bien, la ROG Ally sera lancé au prix de 799,99 € et peut être précommandée depuis le 11 mai. Elle sera mise en vente le 13 juin prochain.

ROG Ally, activation ! Quel jeu va-t-on lancer ? 👀 N'oublie pas la date du 11 mai à 16h pour tout savoir sur la console portable ➡️ https://t.co/jKe4cElL7i#ROG #ROGALLY #playALLYourgames — ROG France (@ASUS_ROG_FR) May 5, 2023

Ce modèle de lancement est équipé de Ryzen Z1 Extreme et de 512 Go d’espace de stockage. Il sera également accompagné d’une carte cadeau à échanger contre un abonnement de trois mois au Xbox Game Pass. C’est plutôt tentant, non ?