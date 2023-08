Asus ROG Raikiri Pro Review : Un peu trop d’efforts

Lorsqu’il s’agit de manettes de jeu, de pads, ou quel que soit le nom que vous leur donnez là d’où vous venez, nous aimons tous les nôtres. J’ai de bons souvenirs de la manette GameCube, et je la sors encore de temps en temps si je suis entraîné dans un tournoi Smash Bros. Ultimate auquel je vais inévitablement échouer, mais ma manette moderne préférée est la Switch Pro Controller. Elle est un peu petite, mais j’adore la sensation des gâchettes et la réactivité des joysticks. C’est tout ce que les Joy-Con ne sont pas, et cela en fait une amélioration encore plus importante.

Je suis également bizarre car je préfère la manette Xbox standard à la DualSense. Si le retour haptique m’a époustouflé dans Astro’s Playroom, il était décevant dans presque tous les autres jeux auxquels j’ai joué, et j’ai fini par désactiver les gâchettes adaptatives dans la plupart des jeux parce qu’elles me donnaient mal aux doigts au lieu de m’immerger dans une partie de FIFA.

Cependant, en tant que joueur de FPS passionné, j’ai toujours voulu un gamepad avec des gâchettes supplémentaires, mais je n’ai jamais pu justifier le coût. Ma manette Xbox fonctionne très bien sur mon PC, je vais donc l’utiliser. De plus, je n’ai pas vraiment joué à un FPS avec une manette depuis Halo 3 parce que je suis passé au jeu sur PC et que j’ai appris à utiliser le clavier et la souris pour Fortnite et Apex Legends. J’ai joué à la campagne Infinite avec une manette parce que Halo ne se sent pas bien avec un clavier, mais cela a été de courte durée et je n’ai jamais passé beaucoup de temps dans les offres multijoueurs du jeu.

Mes attentes étaient donc élevées lorsque j’ai reçu l’Asus ROG Raikiri Pro. Republic of Gamers est la marque de jeux haut de gamme d’Asus, et cette manette de jeu est resplendissante avec tout ce que l’on peut attendre d’une manette moderne, à un prix défiant toute concurrence. Vendue à un peu moins de 150 euros, elle est dotée de bandes LED en zigzag en son centre et d’un minuscule écran OLED que vous pouvez personnaliser pour afficher tout ce que vous voulez, à condition d’être connecté à votre PC. Le Raikiri Pro en vaut-il la peine et, malgré tout le bling-bling, est-il agréable à utiliser ?

Tout d’abord, malgré l’image de marque du Raikiri Pro, il est destiné à être utilisé avec un PC plutôt qu’avec une Xbox. Bien qu’il fonctionne avec la console de Microsoft (mais uniquement en mode filaire), il ne dispose pas de toutes les fonctionnalités, ce qui semble un peu étrange si l’on considère le grand symbole “X” au centre, et le design clairement inspiré des manettes de Microsoft. Étant donné que la console elle-même dispose d’une connectivité Bluetooth intégrée, cette omission semble étrange.

La manette est un peu plus petite que la manette Xbox standard, ce qui demande un peu de temps pour s’y habituer, mais elle tient bien en main. Au début, je me suis retrouvé à heurter accidentellement les palettes arrière, mais la mémoire musculaire a vite fait son œuvre et je n’ai plus eu de problèmes de ce genre. En ce qui concerne les palettes supplémentaires – le principal attrait pour moi – elles fonctionnent bien lorsqu’elles sont combinées avec le logiciel Armory Crate de ROG. Bien que le logiciel reste un cauchemar à utiliser, la personnalisation de ces gâchettes est assez simple et une nécessité si vous voulez tirer le meilleur parti du pad. J’ai lié mes objets de soin aux quatre palettes, et je me suis retrouvé à utiliser des kits de soins et à réparer mes boucliers avec facilité, plutôt que d’avoir à utiliser le D-pad. Cela dit, le D-pad est agréable à utiliser lorsque vous en avez besoin.

Le Raikiri Pro excelle dans sa capacité de personnalisation. Tout ce qui se trouve sur le pad, des éléments de base comme le mapping des boutons et les effets de lumière, aux réglages plus complexes de la zone morte et de la sensibilité des gâchettes, peut être personnalisé dans Armory Crate, à condition que la manette soit branchée avec un câble. La plus grande déception, cependant, est que vous ne pouvez rien faire de tout cela sans fil, ou en utilisant l’écran OLED.

L’écran OLED est totalement inutile. Vous pouvez vérifier le pourcentage de votre batterie, l’état de la connexion, changer de profil ou afficher une variété de fonds d’écran sur l’écran de 1,3 pouce. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Si vous pouviez utiliser les boutons de la manette (et pas seulement les deux minuscules boutons de navigation situés en haut du pad) pour modifier les paramètres et la personnalisation à partir de l’écran de la manette, cela changerait la donne. En l’état actuel des choses, toute cette personnalisation est bloquée si vous voulez utiliser le pad sur Xbox ou sans fil sur PC, et tout ce que vous obtenez en retour, c’est un logo ROG clignotant.

J’aime le retour haptique du Raikiri Pro, il est bien meilleur que celui d’une manette Xbox standard, même s’il n’arrive pas à la cheville du DualSense. Mais à part cela, il n’excelle pas dans de nombreux domaines. La personnalisation est excellente, mais elle devrait être plus accessible. La manette est agréable à tenir, même avec mes mains massives, et je me suis habitué à l’emplacement des gâchettes arrière au bout d’un moment. Vous payez pour le style cependant, et bien qu’il soit beau, l’écran OLED inutile ajoute trop à l’étiquette de prix pour que le Raikiri Pro vaille la peine d’être considéré.

Le Raikiri Pro est à mi-chemin de la grandeur, alourdi par des ajouts inutiles et des fonctionnalités sans intérêt. Si Asus parvient à rendre l’écran OLED utile pour personnaliser les commandes et à doter la manette d’une fonctionnalité Xbox complète, il pourrait bien avoir quelque chose d’exceptionnel entre les mains. Il faut juste qu’il maintienne le prix à un niveau bas.