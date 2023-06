Avatar : Frontiers of Pandora dévoile un gameplay qui nous fera nous sentir comme des na’vi

Lors d’Ubisoft Forward, la première bande-annonce de gameplay d’Avatar a été révélée.

Frontiers of Pandora a été introduit. Non seulement il nous a donné une idée de ce à quoi il ressemblerait, mais il nous a également donné un petit aperçu de son histoire, qui est similaire et canonique à ce que nous avons vu dans les films.

Avatar: Frontiers of Pandora – Official World Premiere Trailer | Ubisoft Forward

Dans Avatar : Frontiers of Pandora, nous prenons le contrôle d’un Na’vi qui a été kidnappé par des humains alors qu’il était enfant. Cependant, après 15 ans de cryo-sommeil, il revient pour sauver sa planète des restes des humains et de la pollution causée par leurs usines.

Pour lutter contre les envahisseurs, nous serons obligés de demander l’aide de différentes tribus. Celles-ci habitent trois grandes parties différentes de Pandora. Bien entendu, pour explorer ces régions, nous pourrons nous aider d’une banshee ou d’une sorte de cheval pour nous déplacer sur terre ou dans les airs.

Le gameplay est assez inspiré de la série Far Cry, mais dans le monde d’Avatar. Avec le déblocage de zones et l’amélioration des arbres de compétences. De plus, en incarnant des Na’vi, nous pourrons utiliser leur force et leur agilité surhumaines pour traverser les magnifiques paysages de Pandora. De plus, nous pourrons profiter de tout ce que le jeu a à offrir avec un ami, grâce à la coopération en ligne à deux joueurs.

Selon Ubisoft, Avatar : Frontiers of Pandora exploitera la technologie des consoles de nouvelle génération. Nous verrons s’ils tiennent leur promesse lors de son lancement le 7 décembre sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Il vous a tapé dans l’œil ?