Battlefield 2042 dévoile la saison 5 avec une toute nouvelle carte le 7 juin

Electronic Arts a dévoilé la saison 5 “New Dawn” pour Battlefield 2042 qui sera disponible à partir du 7 juin 2023.

Cette saison apporte du nouveau contenu au jeu développé par DICE et comprend une nouvelle carte, des armes, des gadgets et des améliorations de la qualité de vie, ainsi que 100 nouveaux niveaux de contenu Battlefield 2042 Battle Pass.

Ces ajouts seront disponibles pour tous les joueurs dans le cadre du volet gratuit du Battlefield 2042 Battle Pass, les objets cosmétiques pouvant être achetés via la version premium du Battle Pass.

Battlefield 2042 | Season 5: New Dawn Gameplay Trailer

En guise de récompense spéciale, les utilisateurs du Battle Pass de l’année 1 recevront un skin épique et un booster d’XP pendant les deux premières semaines de la Saison 5.

Le nouveau scénario de Battlefield 2042

Cette saison, le combat se déplace dans une installation industrielle abandonnée, ravagée par la guerre et la nature en République tchèque, avec la nouvelle carte inspirée de Battlefield 4, Reclaimed.

La bataille de Battlefield 2042 Saison 5 se déroulera sur une voie ferrée secrète. Là, les joueurs devront travailler plus étroitement que jamais avec leur escouade pour survivre. Le site de l’accident de train déraillé permet des combats de véhicules, tandis que la zone forestière de la zone d’atterrissage permet des combats rapprochés et de nouvelles lignes de vue s’ouvrent lorsque les arbres sont détruits.

La turbine abandonnée et l’entrepôt militaire offrent une grande variété d’expériences de tir, de la verticalité à la couverture en passant par l’espace confiné.

De nombreuses armes et certains favoris des fans de Battlefield 4 seront également au programme de la Saison 5, tous avec un nouveau look et un nouveau son. La capacité de verrouillage élargie des fusils à verrou de haute précision XCE permettra aux utilisateurs de changer d’options d’attachement pour engager les ennemis à différentes distances, tandis que le GWE-46, un ancien favori de Battlefield 4, offre une grande stabilité avec des rafales courtes dans les engagements à moyenne distance.

Plus de détails sur les nouvelles armes de Battlefield 2042

Les joueurs peuvent également utiliser le puissant canon à main BFP.50 pour infliger de lourds dégâts à courte portée, ou une combinaison d’arme et de missile antiaérien, le CIWS Phalanx, qui est désormais jouable sur la carte Reclaimed dans les modes All Out Warfare.

En plus des armes susmentionnées, la grenade à ressort, la grenade antichar et la mini-grenade offrent une grande variété de détonations pendant le combat, qu’il s’agisse de petits explosifs qui rebondissent dans l’air, de paquets de grenades qui explosent à l’impact ou de microgrenades qui peuvent être lancées plus rapidement et plus loin que les grenades normales.

Battlefield 2042 proposera de nouvelles fonctionnalités de qualité de vie à partir de la Saison 5, notamment un nouveau système de gestion d’escouade, qui permet aux joueurs de gérer et d’adapter leur escouade, une révision de l’équipement des véhicules qui améliorera les rôles sur le champ de bataille, des armes à caméra retravaillées, ainsi que l’introduction de nouvelles stations d’armes à technologie thermique et d’armes antiaériennes lourdes.

Les joueurs peuvent continuer à définir leur rôle dans la Saison 5 grâce au système de classes récemment mis à jour, qui assigne les Spécialistes à l’une des quatre classes classiques et familières : Assaut, Ingénieur, Reconnaissance et Soutien.

La saison 5 comprendra la septième et dernière carte de lancement retravaillée, Sablier, qui inclura un nouvel itinéraire sous la route. La carte réduira la distance entre les cibles afin d’améliorer la couverture, les lignes de vue et le combat.