Boruto : Two Blue Vortex se prépare maintenant à l’entraînement d’Himawari

Boruto : Two Blue Vortex est le volet du manga qui présente Boruto dans une nouvelle étape de sa vie. L’œuvre est revenue à la fin du mois d’août 2023, a introduit un nouvel arc et a présenté les personnages sous de nouvelles perspectives. L’un des exemples les plus clairs est celui des frères Uzumaki qui, malgré les techniques de changement de mémoire, maintiennent leur lien.

Momoshiki vs Kawaki | Boruto: Naruto Next Generations

Boruto : Two Blue Vortex présente une nouvelle étape des personnages ; et peut être conçue comme la série homologue de Naruto Shippuden, présentant ses protagonistes dans un processus de maturité plus élevé.

Rappelons que Boruto : Naruto Next Generations terminait la série par une sorte de bannissement du fils de Naruto qui avait été piégé pour son prétendu meurtre. Cependant, Sarada Uchiha était l’une des rares personnes à savoir ce qui s’était réellement passé et a demandé à son père, Sasuke Uchiha, d’aider son ami.

C’est ainsi que Boruto Uzumaki et Sasuke Uchiha sont partis s’entraîner et dans l’approche de Two Vortex, nous voyons les ninjas revenir au village face à l’attaque de Code.

Avant cela, nous voyons Himawari s’entraîner, Sarada la trouve lorsque ses amis fêtent son nouveau coup de pied ; lorsqu’ils lui demandent pourquoi elle fait tant d’efforts, la jeune fille répond avec crainte que malgré tout ce qui se dit sur Boruto (son frère, dont elle ne se souvient pas), elle ne croit pas à ses crimes présumés, ou qu’elle pense qu’il devrait au moins y avoir une explication.

Par sympathie pour la douleur de Boruto, la jeune fille s’entraîne dans l’espoir de l’aider un jour. Malgré le fait que tout Konoha pense qu’il est le meurtrier de Naruto, le septième Hokage.

Où puis-je lire Boruto : Two Blue Vortex ?

Le nouveau volet de Boruto est disponible sur MangaPlus gratuitement et légalement. Il est revenu le 21 août 2023 au Shonen Jump.

Cependant, il faudra encore attendre un certain temps avant qu’il ne revienne en animation au studio Pierrot.