Bryan Cranston ne jouera plus dans Breaking Bad et Malcolm : il prend sa retraite

Bryan Cranston, l’acteur connu pour ses prestations dans des séries télévisées telles que Breaking Bad et Malcolm In the Middle, prend sa retraite. Il l’a lui-même annoncé à un média britannique.

Son idée est de ne travailler que trois ans de plus avant de prendre officiellement sa retraite en 2026. Pourquoi veut-il arrêter le métier d’acteur ?

Selon Cranston, il veut passer plus de temps avec sa femme. C’est pourquoi il a déclaré : “Je veux à nouveau changer de paradigme”.

Bryan Cranston a ajouté : “Au cours des 24 dernières années, Robin a mené sa vie en m’attrapant par la queue. Elle a été le plus, elle a été une épouse célèbre”.

L’acteur de Breaking Bad et de Malcolm In the Middle veut donc changer cela.

Cranston a déclaré : “Elle a dû pivoter et ajuster sa vie en fonction de la mienne. Elle en bénéficie énormément, mais nous ne sommes pas égaux”. L’acteur a conclu en disant : “Je veux égaliser les choses. Elle le mérite.

Bryan Cranston est actuellement marié à Robin Dearden, sa seconde épouse, qu’il a épousée en 1989 ; sa précédente femme est Mickey Middleton, avec qui il a vécu de 1977 à 1982 avant de divorcer.

À 67 ans, Cranston a une carrière accomplie. Il a remporté six Emmy Awards, deux Golden Globes, un Laurence Olivier Award et bien d’autres récompenses. Bien sûr, il a aussi des nominations.

Bryan Cranston a une longue carrière dans le monde de la télévision et du cinéma. Dans ce dernier cas, son prochain film sera Asteroid City, qui est réalisé par Wes Anderson et sortira le 16 juin 2023.

Avant de prendre sa retraite, il semble réfléchir à l’idée de participer à un nouveau volet de Malcolm in the Middle.

Mais il ne participera au projet que s’il est pleinement convaincu qu’il en vaut la peine. Il ne le fera pas pour le plaisir.

À l’époque, il avait déclaré : “S’ils ont une bonne idée, une idée légitime, alors je la suivrai. Mais s’ils n’en ont pas, alors non”. Cranston a confirmé qu’il en avait parlé avec Linwood Boomer, le créateur de la série.

Qu’en est-il de Breaking Bad ? Apparemment, il ne voit pas l’intérêt d’y participer après avoir joué dans la série principale, le préquel, un film et même une publicité. Ses prochains projets sont deux films, Argyle et Everything’s Going to be Great.