Call of Duty : Modern Warfare 3 a déjà un point commun avec la pire carte de zombies de tous les temps

Une seule image de Call of Duty : Modern Warfare 3 Zombies a été révélée jusqu’à présent, mais elle révèle une similitude avec une carte mal accueillie.

Call of Duty : Modern Warfare 3 Zombies s’annonce comme une itération intéressante du mode. Après une version extrêmement rudimentaire de Zombies dans Call of Duty : Vanguard, la franchise s’est éloignée du concept pendant un an avec Modern Warfare 2. Aujourd’hui, Modern Warfare 3, développé par Sledgehammer, s’attaque à nouveau aux zombies, marquant ainsi la première apparition du mode dans la sous-série Modern Warfare. Bien que les fans ne disposent pour l’instant que d’une seule image et d’un petit nombre d’informations, celle-ci révèle certaines choses, notamment un lien avec le mode Exo Zombies, qui a suscité beaucoup de controverses.

L’image en question montre des morts-vivants au hasard qui se promènent dans ce qui semble être une sorte de ville, avec un Mimic au centre de l’image. Cela confirme que le mode réutilisera au moins certains éléments et mécanismes de Call of Duty : Black Ops Cold War, ce qui est logique puisqu’il est confirmé qu’il fait partie de l’intrigue Dark Aether. Avec une expérience en monde ouvert comme celle d’Outbreak, la carte devra être remplie de lieux mémorables. Les fans peuvent d’ores et déjà constater qu’un lieu classique de Call of Duty sera présent sur la carte : Burger Town. Cependant, l’établissement de restauration a une histoire mitigée dans Zombies.

L’utilisation de Burger Town dans Call of Duty : Advanced Warfare a entraîné une infection

Apparu dans la trilogie originale Modern Warfare, Burger Town est une parodie du fast-food Burger King. Son logo a été utilisé comme emblème pour les profils des joueurs, tandis que les joueurs ont pu se battre à l’intérieur et autour du restaurant dans les missions de la campagne et les cartes multijoueurs comme Terminal. Malheureusement, le restaurant a également été au centre de la pire carte d’Exo Zombies.

Bien qu’Exo Zombies ait suscité la controverse pour plusieurs raisons, comme les zombies EMP et le manque de quêtes secondaires, le jeu a tout de même eu quelques bons moments. Le scénario était acceptable, même s’il était loin d’être aussi bon que celui d’Aether de Treyarch, la quête principale de Carrier était amusante et Descent était une carte légitimement bonne. Malheureusement, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans Infection. Des objectifs d’escorte frustrants, des sections de la carte bloquées par le gaz et une arme merveilleuse oubliable ne sont que quelques-uns des problèmes.

Le plus gros problème d’Infection réside peut-être dans la conception même de la carte, qui est bien plus ennuyeuse d’un point de vue esthétique que les autres cartes d’Exo Zombies. Les parkings et les égouts ne font pas des arènes de combat engageantes, et la pièce maîtresse de la carte, Burger Town, n’est guère mieux. La mascotte de Burger Town, Bubsy, ne prenant vie qu’en guise de récompense stupide pour avoir accompli la quête principale, les fans de longue date risquent de ne pas garder un souvenir impérissable de Burger Town au sein de Zombies à cause de cette carte.

Pourquoi l’utilisation de Burger Town dans Call of Duty : Modern Warfare 3 n’est pas trop inquiétante

Cependant, la présence de Burger Town dans Call of Duty : Modern Warfare 3 Zombies n’est pas une source d’inquiétude, mais plutôt un lien étrange entre deux titres de Sledgehammer Games. Exo Zombies n’ayant pas réussi à décoller comme les modes de Treyarch, et étant vieux de plus de huit ans, de nombreux joueurs ne savent probablement même pas que Burger Town était un point central de la carte Zombies la plus impopulaire jamais créée. En outre, Burger Town figurait dans la bien meilleure carte Zombies de Call of Duty, Forsaken, qui est sortie tout récemment dans Black Ops Cold War. Burger Town a donc connu un succès et un échec, ce qui prouve qu’il n’est pas mauvais en soi.

En fin de compte, Burger Town occupe une place si importante dans l’ensemble de la franchise Call of Duty qu’il est injuste de le relier en permanence à sa première apparition dans Zombies. Il y a des raisons de s’inquiéter au sujet de Call of Duty : Modern Warfare 3 Zombies, comme l’absence probable d’un gameplay basé sur les rounds et la réutilisation potentielle d’une carte Warzone pour le décor. Les fans devront toutefois patienter avant d’obtenir plus de détails, car il est inutile de se montrer trop négatif avant que le mode n’ait été dévoilé en bonne et due forme. Il en va de même pour Burger Town, et les joueurs ne peuvent qu’espérer que l’apparition du restaurant sera plus réussie que son apparition sur la carte Infection.