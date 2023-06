Call of Duty retire l’offre groupée NickMercs suite aux tweets controversés du streamer

Activision décide de retirer le NickMercs Bundle de la boutique Call of Duty suite à la controverse concernant les récents tweets du streamer.

Call of Duty a annoncé que l’offre groupée NickMercs ne sera plus disponible dans les boutiques Modern Warfare 2 et Warzone suite à la controverse suscitée par les récents tweets du streamer sur le mois de la fierté. Le pack Call of Duty dédié au streamer n’est plus disponible pour ceux qui souhaiteraient l’acheter, sans que l’on sache s’il reviendra un jour dans les boutiques du jeu.

Nicholas “NickMercs” Kolcheff est un streamer sur Twitch et copropriétaire de FaZe Clan, une organisation de sport électronique très populaire. Le 7 juin, le streamer a réagi à une vidéo montrant des manifestants anti-LGBT attaquant des manifestants pro-LGBT à l’extérieur d’une réunion du conseil scolaire qui votait sur la reconnaissance du mois de juin comme mois de la fierté, en déclarant que les partisans pro-LGBT devraient “laisser les petits enfants tranquilles”. Ce commentaire a suscité une controverse en ligne, certains utilisateurs de Twitter soutenant le point de vue de NickMercs tandis que d’autres accusaient le streamer de soutenir la violence anti-LGBT.

À la suite de ce tweet controversé, Call of Duty a décidé de retirer l’offre groupée NickMercs des boutiques Modern Warfare 2 et Warzone. Les joueurs qui ont déjà acheté ce pack peuvent toujours utiliser les cosmétiques, les plans d’armes et l’opérateur NickMercs, mais le pack n’est plus disponible pour ceux qui ne le possèdent pas encore. Dans un tweet, Call of Duty a expliqué sa décision de retirer l’offre groupée NickMercs par le fait que l’entreprise se concentre sur la célébration du mois de la fierté et ne peut donc pas soutenir des commentaires jugés anti-LGBTQIA+.

Due to recent events, we have removed the “NICKMERCS Operator” bundle from the Modern Warfare II and Warzone store. We are focused on celebrating PRIDE with our employees and our community. — Call of Duty (@CallofDuty) June 9, 2023

Lors d’un stream organisé après la publication de son tweet, NickMercs a expliqué que son commentaire ne visait pas la communauté LGBTQIA+, mais que lui et sa femme ne voulaient pas que quelqu’un interfère avec l’éducation de leurs enfants. Le streamer a déclaré qu’il voulait être le seul à parler de ces sujets à son enfant, et qu’il ne soutenait donc pas les écoles qui célèbrent le mois des fiertés. NickMercs a ajouté qu’il ne s’excusait pas pour son tweet et qu’il ne le retirerait pas, mais qu’il n’avait jamais eu l’intention de contrarier qui que ce soit.

La décision d’Activision de retirer l’offre groupée de NickMercs des boutiques Modern Warfare 2 et Warzone a suscité des réactions mitigées de la part des joueurs. Si certains ont félicité la société pour avoir défendu les droits des personnes LGBTQIA+ et retiré l’offre groupée du streamer, d’autres n’ont pas compris cette décision, estimant que NickMercs n’avait rien fait de mal. Certains joueurs sont d’accord avec le streamer et s’opposent à la célébration du mois des fiertés, tandis que d’autres notent qu’Activision réagit à des commentaires jugés anti-LGBT alors que la société s’est montrée moins catégorique sur les allégations de harcèlement sexuel qui ont conduit au procès intenté par le Département californien de l’emploi et du logement équitables l’année dernière.