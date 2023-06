Call of Duty : Warzone 2 ajoute une nouvelle carte pour la saison 4

Activision confirme ses plans ambitieux pour Call of Duty : Warzone 2 avec la Saison 4, qui introduira une nouvelle carte dans la bataille royale.

Call of Duty : Warzone 2 ajoute une nouvelle carte appelée Vondel dans le cadre de la mise à jour de la Saison 4 du mercredi 14 juin. Activision soutient activement Call of Duty : Warzone 2 depuis le lancement de la bataille royale l’année dernière. Lors de son lancement, Warzone 2 ne comprenait qu’Al Mazrah, mais il a fini par ajouter la petite carte de l’île d’Ashika.

Dans Call of Duty : Warzone 2, Al Mazrah comble l’absence de carte à grande échelle, servant d’équivalent à Verdansk dans le jeu Warzone original. L’île d’Ashika, quant à elle, est l’équivalent de l’île de Rebirth pour Warzone 2. La nouvelle carte de Call of Duty : Warzone 2 se situera quelque part entre les deux, Activision présentant Vondel comme une “carte de taille moyenne”.

La carte Vondel de Call of Duty : Warzone 2 sera intégrée à la mise à jour de la Saison 4 le 14 juin, avec les modes Resurgence, DMZ et Lockdown LTM. Des modes de bataille royale plus traditionnels devraient arriver sur Vondel plus tard dans la saison. 72 joueurs pourront s’affronter dans le cadre du mode de jeu Résurgence. Vondel comptera 15 points d’intérêt que les joueurs pourront explorer dès le lancement, avec par exemple un château, un zoo, un stade de football, etc. Les joueurs devront se plonger dans la carte Vondel lorsqu’elle sera ajoutée au jeu de bataille royale la semaine prochaine pour découvrir tout ce qu’elle a à offrir.

Comme la bataille royale traditionnelle ne sera pas disponible sur la carte Vondel au lancement, celle-ci sortira sans son propre goulag. Cependant, un goulag arrivera sur la carte Vondel dans le cadre de la mise à jour Season 4 Reloaded, et c’est probablement à ce moment-là que les modes de bataille royale traditionnels seront également ajoutés. Le goulag de Vondel est décrit comme étant “souterrain” et se déroulera dans les “parties les plus médiévales de la ville”.

Call of Duty : Warzone 2 a eu du mal à rivaliser avec le jeu original en termes de rétention des joueurs à long terme, mais une nouvelle carte comme Vondel pourrait être ce dont il a besoin pour faire revenir les anciens joueurs et attirer l’attention des nouveaux venus. La mise à jour de la Saison 4 semble apporter une tonne de contenu à Call of Duty en général, mais l’avenir nous dira comment la communauté y réagira. Le jeu Call of Duty 2023 se profile également à l’horizon, et il sera intéressant de voir quel sera son impact sur Warzone 2 et sur le soutien apporté à Modern Warfare 2.