Call of Duty Warzone 2 Saison 4 : Tous les points d’intérêt de la nouvelle carte Vondel

Call of Duty : Warzone a déjà de nombreuses mises à jour saisonnières à son actif, mais la Saison 4 à venir pourrait bien être la plus excitante. Outre les habituelles nouvelles armes, opérateurs, véhicules et autres, la Saison 4 apportera une toute nouvelle carte au jeu.

Cette nouvelle carte pour Call of Duty : Warzone s’appelle Vondel et amènera la franchise dans une ville européenne baroque. Bien qu’initialement lancée en tant que carte de résurgence et de DMZ, il a été confirmé que Vondel serait finalement ouverte aux playlists de la zone de guerre principale. Le type de paysage et d’architecture de Vondel n’a pas vraiment été vu auparavant dans Warzone, et la carte devrait apporter toute une série de points d’intérêt passionnants.

Château

L’un des plus grands points d’intérêt de la future carte Vondel est son vaste château. Décrit comme un site du 13e siècle inscrit au patrimoine mondial, il semble que le château soit une zone lourdement fortifiée au nord de la carte, probablement une forteresse importante dans le mode DMZ de Warzone.

Avec des points d’entrée limités, le château offre également les bâtiments les plus hauts de Vondel, ce qui en fait un emplacement stratégique inestimable. Compte tenu de sa taille et de ses lignes de vue sur la carte, il est probable que le château soit un point de chute très prisé des joueurs lors du lancement de la Saison 4, le 14 juin.

Université et hôtel de ville

L’université de Vondel est un autre bâtiment imposant, composé de trois étages. L’université dispose d’une série d’installations environnantes et même d’un village universitaire, ce qui favorise un large éventail d’engagements, du combat à distance au combat rapproché.

L’hôtel de ville, situé à proximité, compte cinq étages en tout. En tant que bâtiment historique, l’hôtel de ville est imprégné d’une architecture à couper le souffle, avec de grands halls ouverts et des couloirs plus étroits. Le toit du bâtiment est un autre point d’observation important, accessible depuis l’intérieur du bâtiment ou depuis des ascenseurs externes.

Centre commercial et gare centrale

Vondel s’enorgueillit de son centre commercial, qui contient une série de zones en plein air et fermées. Il s’agit d’un POI plat mais très étendu, et le centre commercial est considéré comme le lieu de prédilection pour les pillages importants, ce qui en fait une autre zone très populaire.

De l’autre côté de la rivière, se trouve le POI Central Station. Contrairement à d’autres cartes de la zone de guerre, il semble que les trains de la gare centrale ne fonctionneront pas en raison des dégâts considérables subis par la zone. La gare centrale est présentée comme une autre zone forte, accessible par des moyens conventionnels ainsi que par une série d’entrées souterraines cachées.

Marché et poste de police

Le marché de Vondel est un autre endroit très endommagé, n’offrant que peu ou pas de couverture aux joueurs. Le principal attrait de ce POI est son pub Stardtpoort et sa salle de billard, qui offrent une vue cruciale sur la zone ouverte. Comme pour la gare centrale, il existe une série de tunnels souterrains qui offrent une couverture bien nécessaire au sein du marché.

Les joueurs trouveront le poste de police juste au sud du marché. Fortifié sur cinq étages, le commissariat est un autre bâtiment où les joueurs peuvent s’attendre à trouver des forteresses, ainsi que du butin et des munitions. La hauteur du bâtiment offre un grand avantage stratégique, ou les joueurs de Call of Duty : Warzone 2 peuvent s’engager dans des combats fluviaux avec les nouveaux véhicules amphibies de Vondel.

Musée et exposition

La zone d’intérêt du musée est une autre enceinte massive qui favorise tous les types de combat. Certaines zones du bâtiment sont assez larges pour y faire entrer des véhicules, et le musée dispose même d’un réservoir souterrain pour les combats aquatiques. Museum est également l’un des plus hauts bâtiments de Vondel, ce qui en fait le point d’observation idéal pour les tireurs d’élite de Call of Duty : Warzone 2.

Le POI voisin, Exhibit, est un musée plus moderne et beaucoup plus intime. Inspirés d’un paquebot, les couloirs étroits d’Exhibit rendent le combat rapproché inévitable, et les joueurs doivent aborder la zone en conséquence.

Stade et terminal de croisière

Le POI du stade de Vondel est un lieu de taille moyenne qui est bien sûr assez ouvert. Pour faciliter la tâche des opérateurs, le terrain du stade est jonché de couvertures laissées par un championnat de paintball, ce qui rend les combats sur le terrain plus viables, comme dans le stade de Verdansk.

Juste au sud du stade se trouve le point d’intérêt du terminal de croisière, qui est beaucoup plus vaste. Le terminal de croisière se compose de trois bâtiments principaux allant des portes d’embarquement aux somptueuses zones d’attente comprenant des bars et des restaurants. Le POI abrite même un hôtel complexe doté d’un héliport, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur une partie relativement plate de la carte. Le terminal de croisière offre un mélange de portées d’engagement, ce qui rend les combats très imprévisibles.

Zoo et quartier flottant

Le zoo de Vondel est un autre POI de grande envergure qui occupe une grande partie du sud-ouest de la carte. Complètement entouré de rivières et accessible uniquement par quelques ponts, le Zoo est un POI assez isolé qui possède beaucoup de terrain ouvert. Les joueurs peuvent encore trouver quelques animaux de zoo et peuvent voyager à travers une variété d’expositions, le Zoo étant probablement une voie de passage populaire vers des zones plus denses de la carte.

Le POI Quartier flottant montre clairement qu’Activision s’est inspiré de villes réelles telles qu’Amsterdam pour créer Vondel. Flottant sur les rives du fleuve, ce POI est composé d’une variété de conteneurs et de quartiers d’habitation reliés entre eux par des ponts. Les joueurs pourront nager autour et même sous les bâtiments flottants pour prendre l’avantage sur leurs adversaires, ce qui rendra le Floating District d’autant plus intéressant.

Service des incendies et cimetière

Un POI de pompiers en forme de U exerce une emprise imposante sur la partie ouest de Vondel. Il s’agit d’un complexe assez grand qui possède également un accès à l’eau, ce qui offre de nombreuses possibilités d’infiltration. Ironiquement, une énorme citerne de propane est en feu à côté du POI, ce qui représente une réelle menace dans le chaos de la bataille.

Enfin, le cimetière de Vondel est un lieu plus calme pour les opérateurs, mais il reste complexe. Outre le cimetière lui-même, le POI abrite un salon funéraire et même une vaste morgue souterraine. Alors que les bâtiments voisins offrent un grand avantage en termes de hauteur par rapport à la zone ouverte, la morgue souterraine de Graveyard offre un fantastique niveau de verticalité au futur Vondel.