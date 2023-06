Call of Duty : Warzone apporte de grands changements

La saison 4 du DLC de Call of Duty : Warzone est désormais disponible, et elle modifie considérablement le fonctionnement des barres de santé. Il s’avère que les grands changements ne s’arrêtent pas au nom Warzone 2.0.

Lancé environ une semaine avant Thanksgiving 2022, Call of Duty : Warzone marque la troisième incursion de la franchise dans le genre des batailles royales. Il s’agit d’un jeu complémentaire à Call of Duty : Modern Warfare 2 qui peut être acheté seul, les mises à jour étant généralement effectuées simultanément entre les deux jeux. Le jeu a reçu un accueil généralement favorable, mais le taux de rétention des joueurs est particulièrement faible, ce qui ne semble pas empêcher Activision de continuer à le développer avec des vagues constantes de contenu post-lancement, la dernière en date étant la Saison 4, sortie aujourd’hui même.

La mise à jour complète a été détaillée sur le site officiel de Call of Duty. Outre la multitude de nouvelles armes, les améliorations de la stabilité, les opérateurs et la toute nouvelle carte Vondel, le changement de gameplay le plus intriguant concerne la barre de santé du joueur. La santé de base a été augmentée de 100 à 150HP, tandis que le seuil d’amélioration maximum est désormais de 300 lorsque des pièces d’armure sont enfilées. Le délai de régénération est également passé de cinq à sept secondes. Tous ces changements ont pour effet de rendre les ennemis plus longs à tuer.

Pour compenser, divers changements ont été apportés à d’autres aspects du combat dans l’espoir d’équilibrer les choses. Les armures et les munitions sont désormais fixes, les joueurs récupérant automatiquement neuf plaques d’armure, tandis que le nombre de boîtes d’armure est fixé à six. Le nombre de munitions est également le même pour toutes les caisses de munitions, ce qui garantit que les joueurs auront toujours les balles dont ils ont besoin pour vaincre leurs ennemis endurcis. Compte tenu du récent affaiblissement des fusils en jeu, ce changement pourrait améliorer leur utilité, du moins dans une certaine mesure. Par ailleurs, les statistiques de plusieurs armes ont été modifiées pour compenser ce changement.

Call of Duty : Warzone a souffert d’une faible rétention des joueurs par rapport à son prédécesseur, et avec un changement de gameplay aussi radical, il est difficile de savoir quel effet cela pourrait avoir sur la base de joueurs restante en termes de réception. Il sera intéressant de voir quel effet ces modifications du système de santé pourraient avoir sur la méta à long terme, d’autant plus que cela crée un précédent pour d’autres modifications de gameplay à venir dans les saisons futures.

Call of Duty : Modern Warfare 2 & Warzone Saison 04 Patch Notes (Équilibrage des armes) :

Les modifications apportées à la santé du joueur et à l’application des dégâts d’armure se traduisent par un temps de mise à mort plus lent, plus cohérent et plus réactif à chaque distance d’engagement.

Bien que quelques armes soient listées ci-dessous, il est important de noter que l’efficacité de la plupart des armes sera modifiée en raison des changements apportés aux dégâts d’armure. Pour l’instant, nous allons retirer le terme ” dégâts d’armure ” et tous les changements futurs spécifiques à la zone de guerre seront suivis de la mention ” zone de guerre uniquement “.

” Fusils de combat “

Cronen Squall

Automatique Augmentation du nombre de balles pour tuer de 2 | Zone de guerre uniquement Augmentation des dégâts maximums | Zone de guerre uniquement Dommages minimums ajoutés | Zone de guerre uniquement Semi-Auto Balles à tuer augmentées de 1 | Zone de guerre seulement Dégâts maximum diminués | Zone de guerre uniquement Augmentation des dégâts minimums | Zone de guerre uniquement

” Fusils de chasse “

Bryson 800

Diminution des dégâts minimums | Zone de guerre uniquement Multiplicateur de tête augmenté Multiplicateur de cou augmenté Multiplicateur de la partie supérieure du torse augmenté Multiplicateur de bras augmenté Multiplicateur de jambe augmenté

Bryson 890

Diminution des dégâts minimums | Zone de guerre uniquement Multiplicateur de tête augmenté Multiplicateur de cou augmenté Multiplicateur de la partie supérieure du torse augmenté Multiplicateur de bras augmenté Multiplicateur de jambe augmenté Expédition 12 Ajout des dégâts minimums | Zone de guerre uniquement Multiplicateur de jambe augmenté KV Broadside Dégâts moyens diminués

Lockwood 300

Dégâts minimum diminués | Zone de guerre uniquement Multiplicateur de tête augmenté Multiplicateur de cou augmenté Multiplicateur de la partie supérieure du torse augmenté Multiplicateur de bras augmenté Augmentation du multiplicateur de jambe Augmentation de la vitesse de transition entre la hanche et l’écartement ADS Devient plus précis plus rapidement après avoir visé vers le bas Augmentation de la portée des dégâts moyens Les dégâts moyens diminuent légèrement

” Mitraillettes “

Fennec 45

Les balles pour tuer diminuent de 1 | Zone de guerre uniquement