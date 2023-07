Call of Duty: Warzone se réinvente : la nouvelle mise à jour qui va tout changer !

La dernière mise à jour de Call of Duty : Warzone a réduit les performances de trois armes de poing populaires dans le jeu, ce qui risque de contrarier les joueurs qui préfèrent les pistolets au combat. Activision déploie des correctifs depuis le début de la dernière saison. La Saison 4 Reloaded a apporté des superpouvoirs Temp-V à Call of Duty : Modern Warfare 2 et Warzone, en bouleversant le gameplay avec du nouveau contenu et de l’esthétique. Dans le sillage de ces changements, Activision a également dû introduire de nouveaux patchs à la volée pour corriger ou modifier le jeu au fur et à mesure que la saison se déroulait.

Warzone a été contraint d’affaiblir la nouvelle amélioration de terrain peu de temps après son introduction, de nombreux bugs ont été trouvés et corrigés, et davantage de restrictions ont été ajoutées au jeu classé de Modern Warfare 2 et Warzone. Aujourd’hui, une nouvelle mise à jour vient d’être publiée, qui apporte encore plus d’inconvénients au jeu.

Le 24 juillet, un nouveau correctif de Call of Duty : Warzone a réduit les dégâts des armes de poing Basilisk, FTAC Siege et X13 Auto d’une manière ou d’une autre. En particulier, le Basilic n’a été réduit que lorsqu’il est utilisé avec Snakeshot et Akimbo, tandis que les deux autres pistolets ont vu leurs dégâts maximums réduits de manière générale. La formulation des notes de patch semble indiquer que le nerf du Basilic et du X13 Auto étaient des corrections de bugs, car les armes avaient des dégâts plus élevés que prévu. Le FTAC Siege, quant à lui, semble avoir été simplement neutralisé parce qu’il était tout simplement trop puissant avec les statistiques prévues.

La même mise à jour a introduit plusieurs autres améliorations et réductions pour diverses armes, ainsi que quelques corrections de bugs supplémentaires pour Warzone et Call of Duty. Le trio d’améliorations pour les pistolets, cependant, fera vraiment mal aux opérateurs qui préfèrent le rythme rapide et le style ” courir et tirer ” des pistolets à deux mains. Aucun de ces pistolets n’est nécessairement la meilleure arme de corps à corps dans Warzone, mais ils ont tous leurs adeptes et peuvent être utiles, au moins en tant qu’armes d’appoint.

Pour l’instant, il semble que les fusils de sniper, les fusils de chasse et les pistolets-mitrailleurs aient été moins touchés par les dernières améliorations, et pourraient donc être de bonnes options pour se replier. Les fusils à pompe, en particulier, pourraient combler le vide pour les joueurs qui utilisaient les pistolets Basilic avec la Chasse aux serpents, car ils fonctionnent de manière similaire et ont le même objectif.

La Saison 4 Reloaded et son crossover Call of Duty x The Boys marquent peut-être une nouvelle tendance, mais Activision est manifestement encore en train de régler les problèmes. Dans les jours à venir, il ne serait pas surprenant que quelques mises à jour supplémentaires, avec des améliorations et des suppressions, soient publiées afin d’équilibrer le gameplay et d’aplanir les difficultés qui pourraient survenir. En attendant, les fans devront se tenir au courant des dernières statistiques et faire de leur mieux pour s’adapter aux changements.

Call of Duty : Warzone Saison 04 Reloaded Patch Notes

GLOBAL

CORRECTIONS DE BUGS

Correction d’un problème empêchant certains joueurs de recevoir correctement les récompenses du Battle Pass.

Correction d’un problème empêchant certains joueurs d’ouvrir le Battle Pass.

Correction d’un problème empêchant les joueurs d’accéder aux récompenses de division en carrière et aux récompenses en jeu classé dans la zone de guerre.

WARZONE

ARMES

” Fusils d’assaut “

Lachmann-556

Diminution des dégâts maximums

Augmentation des dégâts à mi-distance

Diminution du multiplicateur de coups de tête

Diminution du multiplicateur de coups au cou

Diminution du multiplicateur pour la partie supérieure du torse

M4

Multiplicateur de la partie supérieure du torse diminué

Multiplicateur de torse inférieur diminué

TAQ-56

Multiplicateur de coups de tête diminué

Tempus Razorback

Augmentation des dégâts minimums

Augmentation des multiplicateurs de membres

” Fusils de combat “

Cronen Squall (automatique)

Diminution des dégâts maximums

Diminution des dégâts à mi-distance

Ajout d’un palier de dégâts à mi-distance

Diminution des dégâts minimums

Diminution du multiplicateur de coups de tête

” Armes de poing “

Basilic

Correction d’un problème avec le Basilic Akimbo Snakeshot dont le profil de dégâts était plus élevé que prévu.

FTAC Siege

Diminution des dégâts maximums

X13 Auto

Correction d’un problème qui faisait que le profil de dégâts du X13 Auto était plus élevé que prévu.

Diminution des dégâts maximums

” Fusils de chasse “

MX Guardian

Diminution des dégâts maximums

Diminution des dégâts au corps-à-corps

Diminution des dégâts moyens

Diminution des dégâts à mi-distance

Diminution des dégâts minimums

” Mitraillettes “

ISO 45

Correction d’un problème avec l’ISO 45 qui faisait que les dégâts à la partie supérieure de la jambe droite étaient plus faibles que prévu.

Pièces jointes – Munitions

KV Broadside

Calibre 12 Souffle de dragon

Diminution des dégâts au corps-à-corps

Gardien MX

Souffle de dragon de calibre 12

Diminution des dégâts maximums

Diminution des dégâts moyens et rapprochés

Diminution des dégâts moyens

Augmentation de la portée des dégâts maximums

Augmentation de la portée des dégâts de proximité

Diminution de la portée des dégâts moyens

Diminution de la portée des dégâts minimum

CORRECTIONS DE BUGS