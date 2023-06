Capcom célèbre son 40e anniversaire avec un site web où vous pouvez apprécier plusieurs de ses titres classiques

Cette année, Capcom célèbre son 40e anniversaire. En tant que l’une des sociétés de jeux vidéo les plus aimées et les plus reconnues, elle a décidé de commémorer cet anniversaire avec ses fans. Pour ce faire, ils ont ouvert un site web avec un musée virtuel de leur histoire et plusieurs versions jouables de leurs classiques.

Pour visiter ce site de célébration, il suffit de se connecter à Capcom Town. Une fois sur place, la nostalgie ne manquera pas d’envahir les esprits. Après tout, la ville est remplie d’une myriade de leurs personnages les plus emblématiques. Sans oublier une sélection imparable d’airs immédiatement reconnaissables par les fans.

Plusieurs bâtiments de la ville sont dotés d’épingles cliquables. Celles-ci peuvent vous conduire aux sites officiels de certaines franchises ou vous donner des informations sur leur histoire. Bien entendu, le musée virtuel et la collection de jeux classiques sont les plus accrocheurs. Dans cette dernière, vous pouvez jouer à Mega Man et à sa suite, à Street Fighter II, à Final Fight et à Mega Man X depuis votre ordinateur.

La visite de Capcom Town vaut la peine si vous êtes un fan de l’une des nombreuses sagas qu’ils nous ont offertes. Vous pouvez certainement passer des heures à admirer leur musée ou leur petite collection de jeux classiques. Vous avez peut-être déjà un plan pour la journée.

Qu’est-ce que Capcom prépare d’autre pour son quarantième anniversaire ?

Les célébrations de l’entreprise ne s’arrêtent pas là. Le 12 juin, ils ont prévu un Capcom Showcase. Lors de cette émission, ils partageront diverses informations sur leurs titres à venir. Ils ont également indiqué qu’il s’agirait d’une célébration de leur 40e anniversaire.

Il n’y a pas encore d’indices sur les annonces auxquelles nous pouvons nous attendre, mais cela pourrait être un événement très intéressant. Si vous ne voulez pas le manquer, vous pouvez le regarder sur YouTube et Twitch ce 12 juin à 16h CST. Qu’aimeriez-vous voir annoncé lors de ce showcase ?