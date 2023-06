Capcom présente un nouveau showcase au Summer Game Fest 2023

Capcom a annoncé la tenue d’un nouvel événement présentant des informations et des mises à jour sur ses derniers jeux. Capcom est l’un des plus grands éditeurs de l’industrie du jeu vidéo, et il connaît déjà une année 2023 exceptionnelle grâce à quelques sorties importantes.

Jusqu’à présent, Capcom a sorti Resident Evil 4 et Street Fighter 6, qui ont été acclamés par la critique, avec des scores Metacritic respectifs de 93 et 92. L’éditeur a également lancé les versions PlayStation et Xbox de Monster Hunter Rise, qui n’était auparavant disponible que sur PC et Switch. Aujourd’hui, Capcom a confirmé qu’il organisera bientôt une nouvelle présentation, donnant aux joueurs un aperçu des titres à venir de ses studios.

Tune in on June 12, 3pm PDT for a Capcom Showcase digital event featuring roughly 36 minutes of news and updates on our latest games.

See you there!

📺 https://t.co/uLbZaxUHOW#CapcomShowcase pic.twitter.com/ws8B8d93s5

