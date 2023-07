C’est la date! Spoilers, détails et où lire le fascinant Chapitre 146 de One Punch Man (Webcomic)

Le chapitre 146 de One Punch Man (Webcomic) sera un combat entre deux héros de classe S, Genos et Metal Knight. Les robots ont semé le chaos dans toute la ville, et personne ne peut arrêter leurs forces. Ils ont déjà détruit la moitié de la ville et continuent de le faire.

L’enfant empereur est en route pour les arrêter avec ses 200 membres. Blue est furieux après avoir vu la ville x. Même dans de telles crises, le père de Blue ne sort pas, mais les gens l’ont, et il n’abandonnera pas jusqu’à ce qu’il détruise chacun d’entre eux.

Genos arrive au premier des laboratoires de Bofoi, l’un des trois endroits importants que Drive Knight a marqués. Drive Knight a laissé la place à Metal Knight car il n’est pas très fort contre lui. Genos doit maintenant affronter le 4ème héros de classe S, Metal Knight.

Il n’y a toujours pas de nouvelles sur l’endroit où se trouve Saitama, et il n’est pas apparu dans le webcomic depuis longtemps. Les fans l’attendent toujours depuis deux ans avant son retour, car cela fait deux ans que nous ne l’avons pas vu dans le webcomic. Il est inconscient que si Saitama arrive sur le champ de bataille, le problème sera résolu en un seul chapitre avec un seul coup de poing.

Et si vous vous demandez quand sortira le prochain chapitre du manga d’action, One Punch-Man (Webcomic), alors ne vous inquiétez pas car, dans cet article, nous parlerons de la date de sortie du chapitre 146 de One Punch-Man (Webcomic) et des endroits où vous pourrez le lire.

Récapitulatif du chapitre 145 de One Punch-Man (Webcomic)

Le chapitre commence par la destruction de la ville par les robots. Marcooy est terrifié en voyant le site de la ville. Il demande à l’équipe de direction quelle est la réponse de l’association des héros. Celle-ci lui répond qu’ils n’ont pas pu faire face à la situation.

Le problème était si grave que si des héros de classe inférieure venaient à la rescousse, ils deviendraient des cibles pour les ennemis. Ce jour-là, la première attaque confirmée a eu lieu sur la ville x. Depuis un grand drone furtif dans la stratosphère, ils arrivent à des robots au nombre de plus de 1 500.

Après avoir atterri au sol, ils détruisent immédiatement, en 11 secondes, le bâtiment de l’ogre fort, qui abrite une société d’envoi de mercenaires menant des activités de héros.

Les robots ont détruit les mercenaires inscrits au combat. Au bout de six minutes, ils passent à la destruction de la ville. Les héros de l’association des héros se précipitent également, mais se font tuer. Les néo héros ont reçu l’ordre de protéger la ville x.

Cinq minutes plus tard, la bataille commence. De nombreux robots arrivent dans la ville m, et ils sont au moins 3 300. La grande armée de robots s’est répandue partout et a commencé à détruire la ville, et King était introuvable dans de telles crises.

Date de sortie du chapitre 146 de One Punch Man (Webcomic)

Le prochain chapitre de One Punch-Man (Webcomic) est prévu pour le jeudi 17 août 2023, à JST. Les chapitres sont publiés chaque semaine. Le programme international pour One Punch-Man (Webcomic) Chapter 146 est le suivant :

Sortie le mercredi pour les pays :

Heure normale de l’Inde (IST) : à 20 h 30 le mercredi 16 août 2023.

Heure d’Europe centrale (CEST) : à 17h00 le mercredi 16 août 2023

New York : à 11h00 le mercredi 16 août 2023

Heure du Pacifique (PST) : à 08h00 le mercredi 16 août 2023

Heure de l’Europe de l’Est (EEST) : à 06h00 le mercredi 16 août 2023

Heure normale des Philippines (PHT) : à 23h00 le mercredi 16 août 2023

Heure normale de Singapour (SST) : à 23h00 le mercredi 16 août 2023

Sortie le jeudi pour les pays :

Heure normale du Japon (JST) : à 0h00 le jeudi 17 août 2023.

Territoire de la capitale australienne (ACST) : à 01h00 le jeudi 17 août 2023

Heure d’Indonésie orientale (EIST) : à 00h00 le jeudi 17 août 2023

Heure normale coréenne (KST) : à 12h00 le jeudi 17 août 2023

Où lire One Punch Man (Webcomic) Chapitre 146 en ligne ?

Vous pouvez lire le Chapitre 146 de One Punch Man (Webcomic) sur Galaxy Heavy Blow dans le format brut (langue japonaise). One Punch-Man (Webcomic) n’est officiellement pas disponible en traduction anglaise sur aucun site web.