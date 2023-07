Changement de cap pour Tekken 8 ? Le producteur évoque l’intégration de personnages invités

Le producteur Katsuhiro Harada a révélé que Bandai Namco envisageait d’ajouter des personnages invités à Tekken 8 afin d’étoffer le roster de son prochain jeu de combat. En plus de ces personnages invités supplémentaires, Katsuhiro Harada a donné plus d’informations sur ce que les joueurs peuvent attendre de Tekken 8 à sa sortie.

Tekken 8 a été annoncé lors du PlayStation’s State of Play en septembre 2022, après un court teaser diffusé à la fin du tournoi de Tekken 7 à l’EVO 2022. Ce nouvel épisode de la franchise Tekken se déroule six mois après les événements de Tekken 7 et se concentre sur la relation entre Jin Kazama et son père Kazuya Mishima. Des personnages populaires de la franchise reviennent dans Tekken 8, notamment Jun Kazama, la mère de Jin, Claudio Serafino, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Lars Alexandersson et Jax. Ces personnages ne seront pas les seuls disponibles dans le prochain jeu de combat de Bandai Namco, puisque le studio prévoit d’ajouter d’autres combattants au roster avant le lancement de Tekken 8.

Katsuhiro Harada, producteur de Tekken 8, a révélé l’intention de Bandai Namco d’ajouter des personnages invités dans le prochain jeu de combat, comme dans les précédents opus de la série. Dans Tekken 7, les joueurs pouvaient combattre Negan Smith de la série télévisée The Walking Dead, Noctis Lucis Caelum de Final Fantasy 15 et même Akuma de Street Fighter, le concurrent de Tekken. Bandai Namco prévoit d’ajouter des personnages invités à Tekken 8, mais ils ne seront pas disponibles au lancement du jeu. L’équipe de développement se concentre sur l’ajout de combattants au roster pour la sortie du jeu, avec pour objectif que Tekken 8 contienne plus de personnages que ses concurrents lors de son lancement, et que les personnages invités soient ajoutés au jeu par la suite.

We do not plan to develop guest characters first.

First of all, we are concentrating on “having more early Roasters” than other fighting game titles(In other words, increase the initial number of default characters).

Even if we think about guest characters, it will be after the… https://t.co/i13pAYvoKk

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) July 24, 2023