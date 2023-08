Changement époustouflant : Découvrez en avant-première le Google Pixel 8 et sa métamorphose photographique majeure !

Des captures d’écran divulguées montrent que l’interface utilisateur de l’appareil photo de Google a été remaniée depuis longtemps.

La plupart des rumeurs sur le Google Pixel 8 que nous avons vues jusqu’à présent ont couvert les spécifications et le matériel mis à niveau auxquels nous pouvons nous attendre pour la gamme de cette année. Mais la dernière fuite suggère que de grandes mises à jour se dirigent également vers l’application Google Camera, qui pourrait recevoir sa première grande révision de l’interface utilisateur depuis des années. Google est déjà connu pour fabriquer certains des meilleurs téléphones avec appareil photo, et ces améliorations pourraient rendre plus facile que jamais la prise de superbes photos.

Kamila Wojciechowska d’Android Authority, qui a cité une source anonyme au sein de Google, a publié des captures d’écran nous donnant un premier aperçu de l’interface rénovée de l’appareil photo. D’emblée, vous remarquerez que le carrousel de menus en bas de l’écran a été remplacé par deux options : mode photo ou mode vidéo. Un bouton séparé situé sous la barre de sélection des modes vous permet de passer de l’un à l’autre. Une fois que vous avez choisi de prendre une photo ou une vidéo, le même carrousel d’options de mode s’affiche pour chaque mode. L’onglet Mouvement a également été légèrement modifié. Il est désormais divisé en deux parties, Exposition longue et Action panoramique, pour une meilleure visibilité.

Google envisage également d’inverser la position du bouton de l’appareil photo et de la galerie dans le cadre de cette nouvelle conception, en s’inspirant de la disposition trouvée sur les téléphones Samsung et iPhone, a déclaré Wojciechowska. En plus d’appuyer sur l’icône du menu contextuel des paramètres, comme vous pouvez le faire sur les téléphones Pixel actuels, vous pourrez également y accéder en balayant vers le haut plutôt que vers le bas sur le viseur.

Enfin, le menu de stabilisation vidéo a été supprimé et remplacé par un menu contextuel dédié, bien que les options – Standard, Verrouillé et Actif – restent les mêmes.

L’interface de l’appareil photo de Google aurait dû subir un lifting depuis longtemps, car elle est restée largement inchangée depuis l’entrée en scène du Pixel 4 en 2019. Bien qu’il ne soit pas encore clair si cette interface utilisateur remaniée arrivera sur les anciens téléphones Pixel ainsi que sur les nouveaux.

Bien sûr, prenez tout cela avec un grain de sel pour l’instant. Il nous reste probablement encore plusieurs semaines avant d’en savoir plus. Historiquement, Google a toujours sorti ses nouveaux téléphones à l’automne, les Pixel 1 à 7 étant tous arrivés en octobre, et il ne semble pas probable qu’il rompe cette tradition, même si le lancement du Pixel Fold est encore frais dans nos mémoires.