Le monde de One Punch Man bouleversé à jamais avec l’apparition de nouveau héros

One Punch Man subit un bouleversement radical alors qu’un nouveau groupe monte en puissance, menaçant la domination de la Hero Association sur le terrain et creusant un fossé entre ses membres. La question se pose de savoir s’il est possible pour la Hero Association, dans son état actuel, d’être compétitive.

La Hero Association de One Punch Man a subi un certain nombre de pertes dans la guerre contre la Monster Association, mais malgré sa victoire finale, il semble que les gens du monde entier aient perdu confiance dans la capacité de l’organisation à gagner. Cette situation a donné l’occasion à une nouvelle organisation de héros de voir le jour, et alors que les représentants de la Hero Association recrutent de nouveaux héros potentiels, ils découvrent que c’est exactement ce qui s’est passé. La réputation de la Hero Association semble être complètement ruinée, mais il reste à voir si ces nouveaux héros seront vraiment meilleurs.

Les rivaux de la Hero Association ont le dessus dans One Punch Man

L’association des héros de One Punch Man n’est pas un bastion de tout ce qui est bon et pur. Les dirigeants et ceux qui financent le groupe sont clairement décrits comme corrompus, et la plupart des héros eux-mêmes ne valent pas mieux, obsédés par leur rang et refusant de travailler ensemble. Si le raid de la Monster Association a fini par les forcer à travailler en équipe, il semble que la plupart des héros de classe S aient rapidement oublié cette leçon. La nouvelle base de l’Association des Héros étant une forteresse prétendument imprenable, elle donne l’impression que les héros ne sont guère plus que des gardes du corps pour les riches bienfaiteurs de l’Association qui y vivent.

Cette nouvelle organisation (appelée “Néo Héros” dans le webcomic) semble, d’après ce qui a été révélé jusqu’à présent, se préoccuper davantage de la sécurité du public et a contacté des héros potentiels bien avant l’Association des Héros. Le nouveau groupe est même allé jusqu’à contacter Genos, et probablement d’autres héros de classe S, pour les inciter à quitter l’Association des Héros et à les rejoindre. Bien que Genos n’ait pas encore pris sa décision, cela prouve que même les héros de la Hero Association ont des doutes sur l’organisation, il n’est donc pas étonnant que les gens aient perdu la foi.

Si l’association des héros de One Punch Man veut survivre, elle devra s’adapter et faire plus pour garder les héros à bord. L’objectif doit être de réparer les relations publiques et de regagner la confiance des gens. La vraie question est de savoir si l’organisation est capable de le faire ; bien qu’elle ait identifié le problème, elle n’a encore rien fait pour se faire aimer du public depuis. Si ces nouveaux héros parviennent à faire une entrée remarquée, le soutien du public à la Hero Association pourrait s’effondrer. La Hero Association of One Punch Man devra s’habituer à avoir un concurrent, car ce nouveau groupe arrivera, que les autres le veuillent ou non.