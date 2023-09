Chapitre 192 de One Punch Man : Informations sur la date de sortie et le résumé

Le chapitre 192 de One Punch Man sera le prochain de cette incroyable série, et avec le dernier numéro, nous plongeons dans un tout nouvel arc dont les fans sont très enthousiastes et attendent avec impatience la sortie des nouveaux chapitres de la série.

Il est très difficile de présumer de la date de sortie des nouveaux chapitres de la série car l’auteur dispose d’une grande flexibilité dans son travail et a la liberté de livrer le chapitre lorsqu’il est prêt à le faire.

On pourrait dire que c’est la raison pour laquelle la série de mangas One Punch Man possède l’une des qualités les plus remarquables parmi les nombreuses séries de mangas Shonen jump.

Pour en revenir au récit de la série, le dernier numéro de One Punch Man a vu quelque chose d’intéressant se développer avec le célèbre héros, l’Enfant Empereur, et le personnage a soulevé beaucoup de suspicions avec l’Association des Héros actuelle.

Il est étonnant de voir que l’Association des Héros n’a jamais été la chose la plus corrompue et qu’il y a des choses à propos de cette association qui sont trop sombres et qui nuisent même aux héros.

Nous en saurons sûrement plus sur ce qui se passe au sein de l’Association des Héros dans le prochain chapitre, grâce à l’Empereur Enfant qui dévoile les mystères de l’association dans ce nouvel arc.

En outre, le dernier numéro a également présenté quelqu’un d’autre qui est avec Zombieman, et étant donné qu’il est bizarrement impliqué avec l’Enfant Empereur, les choses ont pris une approche plutôt intéressante. En outre, il a également été révélé que Mosquito est en vie.

Enfin, Zombieman a été vu en train de parler avec le Dr. Genus qui se trouve à appeler l’ancien Numéro 66, ce qui indique qu’ils étaient impliqués avant qu’il n’ait quelque chose à montrer pour cela. Avec ce cliffhanger, les fans sont excités par la sortie du nouveau chapitre de la série et se demandent ce qui va se passer dans ce chapitre et surtout quand il sortira.

Les spoilers du chapitre 192 de One Punch Man n’ont pas encore été dévoilés et il ne nous reste plus qu’à spéculer sur le contenu du prochain chapitre.

En plus de cela, nous allons également essayer de répondre à la question concernant la sortie de One Punch Man Chapter 192 qui inclura la date de sortie du chapitre et l’heure à laquelle il sera disponible ainsi que l’endroit où il pourra être lu. Après avoir mentionné cela, nous vous apportons ici les dernières mises à jour de la série de manga One Punch Man.

Attentes concernant le chapitre 192 de One Punch Man

Le chapitre 192 de One Punch Man va s’articuler autour de l’histoire de l’enfant empereur qui va prendre la décision de rejoindre la Neo Association et de la façon dont il va faire éclater la vérité sur la Hero Association.

A un moment donné, nous allons voir Saitama et Genos s’impliquer dans cette histoire, et étant donné que l’Empereur Enfant est un bon gars et qu’il les a aidés dans le passé, ils vont faire de même.

En revanche, ce que nous attendons avec impatience dans le prochain chapitre, c’est ce que le Dr Genus a à nous montrer. Ce sera passionnant et nous pensons que le prochain chapitre commencera par cela.

Date de sortie du chapitre 192 de One Punch Man

Suivant le modèle précédent du manga One Punch Man, le prochain chapitre devrait être publié le vendredi 22 septembre 2023, KST. Le calendrier international du chapitre 192 de One Punch Man est le suivant :

Sortie le jeudi pour les pays :

Heure normale indienne (IST) : à 20h30 le jeudi 21 septembre 2023.

Heure d’Europe centrale (CEST) : à 17h00 le jeudi 21 septembre 2023

New York : à 11h00 le jeudi 21 septembre 2023

Heure du Pacifique (PST) : à 08h00 le jeudi 21 septembre 2023

Heure de l’Europe de l’Est (EEST) : à 17h00 le jeudi 21 septembre 2023

Heure normale des Philippines (PHT) : à 23h00 le jeudi 21 septembre 2023

Heure normale de Singapour (SST) : à 23h00 le jeudi 21 septembre 2023

Sortie le vendredi pour les pays :

Heure normale du Japon (JST) : à minuit le vendredi 22 septembre 2023

Territoire de la capitale australienne (ACST) : à 0h30 le vendredi 22 septembre 2023

Heure de l’Indonésie orientale (EIST) : à 22h00 le vendredi 22 septembre 2023

Heure normale de Corée (KST) : à minuit le vendredi 22 septembre 2023

Où lire le chapitre 192 de One Punch Man ?

Le chapitre 192 de One Punch Man sera disponible gratuitement sur la plateforme Viz Media, tout comme les trois chapitres précédents de la série.