Choc imminent : Spoilers dévoilés pour One Piece Chapitre 1091 avec Date de sortie cruciale !

Après qu’un autre lecteur ait demandé une page de couverture dans l’espoir d’obtenir une intrigue canonique très bientôt, les fans sont très excités à l’idée de découvrir ce qui va se passer dans le prochain chapitre de la série, et c’est pourquoi ils anticipent la date de sortie du prochain chapitre de One Piece, le chapitre 1091.

La page de couverture du dernier chapitre montre que le capitaine Kuro lit un livre à des chats géants. J’aime beaucoup la page de couverture de cette semaine, et je me demande quand le Capitaine Kuro reviendra dans le manga, car la dernière fois que nous l’avons vu, il était encore un pirate. Je pense toujours que nous aurons une mise à jour sur le Capitaine Kuro, ainsi que sur les autres méchants d’East Blue.

Lorsque le chapitre s’ouvre, nous constatons que Luffy ouvre le chapitre d’une manière qui lui ressemble beaucoup. J’ai vraiment apprécié la conversation, non pas parce qu’il s’y passe quelque chose de très profond, mais surtout parce que c’est la première fois que Luffy interagit avec les Gorosei.

Je pense aussi qu’avant ce chapitre ou cet événement particulier, Luffy ne savait même pas qu’il existait des types connus sous le nom de Gorosei, et pour lui, ce n’étaient que cinq vieux types dans une pièce. Cependant, avec la publication du dernier chapitre, ils se rapprochent de plus en plus de leur royaume. À tel point que Luffy peut leur déclarer qu’il va devenir le roi des pirates.

Après la déclaration de Luffy, il dit qu’ils sont alliés au Dr Vegapunk, et que si l’un d’entre eux se soucie de la vie de York, il doit reculer un peu. Ils doivent quitter cette île. Kizaru et Saturn ont à peu près la même idée de ce qui se passe, et c’est pourquoi ils ne sont pas très choqués.

One Piece Chapitre 1090 : Récapitulatif et critique

Certaines personnes sont vraiment choquées par cette mise à jour, et ce sont Morgan, Vivi et Waffle. Morgan a écouté cette conversation, ce qui montre qu’il pourrait être récompensé dans la suite de l’histoire. Il y a aussi d’autres options, comme l’impression d’un nouveau journal disant que Luffy s’est allié au Dr Vegapunk.

Nous pouvons aussi faire quelques théories comme Morgans pourrait rencontrer Luffy à Egghead Island parce que vous devez vous rappeler que la phase de laboratoire d’Egghead Island flotte au-dessus des nuages, et Morgans fait voler son dirigeable le long des nuages. C’est pourquoi il est possible qu’ils se rencontrent à un moment donné sur le chemin.

À la fin de la conversation entre Saturn et Luffy, Saturn dit qu’il y a trois choses à protéger sur l’île d’Egghead : York, Punk Records et Mother Flame Fascility.

Il ajoute que la seule chose dont ils ont vraiment besoin est York, car si Punk Records a été détruit, il y a une petite possibilité que York le récupère. Il en va de même pour la Mother Flame, car même s’ils la perdent, York pourrait techniquement la reconstruire.

Saturne disait que cela éliminait beaucoup des contraintes qu’ils s’étaient imposées dans les chapitres précédents.

Pour revenir à notre groupe, nous voyons que York pleure et dit qu’elle va le dire aux Gorosei, et qu’ils vont détruire l’île d’Egghead comme Ohara. À cause de cela, Nami la frappe.

One Piece Chapitre 1091 : Date et heure de sortie

Le prochain chapitre 1090 de One Piece devrait être publié le 20 août 2023.

Heure japonaise : 01h30 le lundi 21 août 2023

Heure normale de l’Inde : 22h00 le dimanche 20 août 2023

Heure d’Europe centrale : 18h30 le dimanche 20 août 2023

New York : 12h30 le dimanche, dimanche 20 août 2023

Territoire de la capitale australienne : 02h30 le lundi 21 août 2023

Heure de l’Indonésie orientale : 23h30 le dimanche 20 août 2023

Heure normale de Singapour : 12h30 le lundi 21 août 2023

Heure du Pacifique : 09h30 le dimanche 20 août 2023

Heure de l’Europe de l’Est : 18h30 le dimanche 20 août 2023

Heure normale des Philippines : 12h30 le lundi 21 août 2023

Heure normale de Corée : 01h30 le lundi 21 août 2023

Où lire le chapitre 1091 de One Piece ?

Vous pourrez lire le prochain One Piece Chapter 1091 aux dates et heures mentionnées sur Manga Plus et Viz Media.