Choc : NICKMERCS annonce que Hasan est officiellement mort pour lui, les détails révélés !

Le drame actuel concernant les commentaires anti-LGBTQ de NICKMERCS s‘est poursuivi avec le streamer Twitch polarisant qui a déclaré qu’Hasan était “mort” pour lui. Alors qu’Activision a déjà supprimé le pack d’opérateurs Call of Duty de NICKMERCS à la suite de ses tweets litigieux, la controverse s’est poursuivie lorsque plusieurs de ses collègues ont apporté leur soutien au créateur de contenu.

La plus grande manifestation d’encouragement à ce jour a été la décision de Dr Disrespect d’exiger des excuses de NICKMERCS après avoir désinstallé Call of Duty : Modern Warfare 2 en signe de protestation contre la suppression de l’offre groupée d’Activision. Cette décision n’a pas été du goût de certaines personnalités de l’Internet, notamment Hasan Piker, mieux connu sous son pseudonyme de streaming HasanAbi. Lors d’un stream à la mi-juin, Hasan a fait remarquer que Dr Disrespect était “plus loyal envers NICKMERCS qu’envers sa propre femme”. Cette boutade faisait référence au fait que Dr Disrespect, dont le vrai nom est Herschel Beahm IV, a fait une courte pause dans le streaming à la fin de l’année 2017 après avoir admis publiquement son infidélité.

Et alors que Dr Disrespect a déjà répondu aux critiques de Hasan sur la controverse NICKMERCS en le traitant de tous les noms, le streamer au centre du drame s’est maintenant également exprimé sur la question. Lors d’une émission diffusée le 19 juin, NICKMERCS a déclaré qu’il avait récemment envoyé un message à Hasan pour lui demander de couper les ponts avec lui à cause de la querelle en cours, faisant remarquer que son collègue était “mort” à ses yeux après avoir plaisanté sur l’infidélité de Dr Disrespect. Il a également reconnu que ni l’un ni l’autre n’allaient probablement “perdre le sommeil” à cause de la tournure des événements.

NICKMERCS s’est apparemment opposé au fait que Hasan ait plaisanté sur le mariage du Dr Disrespect le jour de son anniversaire de mariage, comme il l’a dit au cours de la même émission. Alors que ses propres followers étaient d’accord avec le sentiment que les commentaires de Hasan étaient irrespectueux, de nombreuses réactions sur les médias sociaux allaient dans la direction opposée.

Les commentaires originaux de NICKMERCS qui ont déclenché cette frénésie ont déjà été relégués au second plan par le drame qui s’en est suivi. Pour rappel, la controverse a commencé par un tweet du 7 juin, dans lequel le streamer Twitch affirmait que les manifestants pro-LGBTQ “devraient laisser les petits enfants tranquilles”. Cette remarque a été d’autant plus polarisée qu’elle s’inscrivait dans un contexte où NICKMERCS commentait une vidéo montrant des violences à l’encontre de manifestants pro-LGBTQ. Cela a incité de nombreuses personnes à interpréter sa déclaration comme une approbation de la violence anti-LGBTQ, ce que le streamer a nié avec véhémence.

Outre Dr Disrespect, TimTheTatman a également pris publiquement la défense de NICKMERCS ces derniers jours, demandant même à Activision de retirer son propre skin d’opérateur de Call of Duty : Modern Warfare 2 en solidarité avec le streamer controversé. Le développeur a accédé à cette demande le 11 juin.