Classement des 10 meilleures séries animées pour adultes sur Netflix

Netflix produit des séries animées pour adultes de qualité depuis sa création en tant que plateforme de diffusion en continu et ne montre aucun signe d’arrêt du contenu.

Netflix est devenu le foyer de nombreux genres d’émissions, et les meilleures émissions animées pour adultes sur Netflix sont comparables à celles de n’importe quel autre réseau ou service de streaming. Bien qu’il y ait eu plusieurs émissions d’animation pour adultes sur la télévision câblée, avec Family Guy et South Park comme grands exemples, et les nombreuses émissions d’Adult Swim, Netflix a créé sa propre concurrence avec des résultats primés et acclamés par la critique. L’animation pour adultes n’était plus seulement un truc sale que les gens regardaient trd le soir. Désormais, il s’agit de quelque chose de profond et d’intelligent, mais avec une touche adulte.

Les meilleures séries animées pour adultes sur Netflix offrent quelque chose de spécial aux fans du genre. L’une des meilleures dans l’histoire du service de streaming met en scène un cheval anthropomorphe parlant qui a des problèmes de dépression. D’autres utilisent des dessins animés ou des images de synthèse révolutionnaires pour raconter des histoires qui sont parfois à la fois dérangeantes et importantes sur le plan social. Bien sûr, il y a aussi des émissions comme Big Mouth, qui conservent l’humour grossier propre à l’animation pour adultes de la vieille école, mais même celles-ci ajoutent quelque chose de plus profond que de simples blagues de pets pour délivrer des leçons de vie aux adultes de tous âges.

10 Désenchantée (2018- )

Disenchantment est l’une des meilleures émissions animées pour adultes sur Netflix, et ce n’est pas une surprise puisqu’elle vient de l’esprit de Matt Groening, l’homme qui a créé l’une des meilleures émissions animées de l’histoire de la télévision avec Les Simpson.

DÉSENCHANTÉE Bande Annonce VF (2018) Créateur SIMPSON, Netflix

Alors que les Simpson ont connu plusieurs situations adultes au cours de leur longue série sur Fox, Disenchantment utilise Netflix pour s’assurer qu’il peut être aussi orienté vers les adultes qu’il le souhaite. Bean est une princesse rebelle et alcoolique accompagnée de son compagnon elfe Elfo et d’un démon destructeur nommé Luci. Le tandem a fini par causer plus de problèmes au Pays des Rêves que quiconque aurait pu s’y attendre, tout en découvrant une grande conspiration.

9 Castlevania (2017-2021)

Castlevania est un anime basé sur la série de jeux vidéo du même nom, écrit par le maître de la bande dessinée Warren Ellis (Transmetropolitan). Initialement prévue pour être un film, Netflix et Ellis ont scénarisé une série, qui a fini par connaître un succès massif, conduisant à quatre saisons pour raconter son histoire complète.

CASTLEVANIA Bande Annonce VF (Série Netflix - 2017)

Dans cette série, le comte Vlad Dracula Țepeș est un vampire dont la femme a été brûlée sur le bûcher. Il décide que tous les habitants de Valachie doivent payer de leur vie. C’est au chasseur de monstres Trevor Belmont, à la magicienne Sypha Belnades et au dhampir Alucard, fils de Dracula, qu’il revient de mettre fin à son règne de terreur. Les trois dernières saisons ont été presque universellement saluées comme l’une des meilleures séries animées pour adultes sur Netflix.

8 Inside Job (2021-2022)

Certains scénaristes, animateurs et créateurs de séries animées à succès se sont réunis en 2021 pour créer Inside Job pour Netflix. Les artistes de Gravity Falls, Disenchantment, BoJack Horseman et Regular Show sont tous impliqués dans la série d’une manière ou d’une autre. Inside Job, qui ressemble à un croisement entre Rick and Morty et Regular Show, arrive à un moment très opportun dans la culture américaine.

INSIDE JOB - Bande-annonce (VOST) Netflix.

La série tourne autour d’une organisation chargée de dissimuler les conspirations qui apparaissent fréquemment sur des sites comme Reddit et 4chan. Topique et drôle, Inside Job est un bon moyen de se tenir au courant de l’escalade des conspirations. C’est l’une des meilleures séries animées pour adultes sur Netflix, bien qu’elle ait malheureusement (et de manière quelque peu controversée) été annulée avant que la saison 2 d’Inside Job ne puisse être diffusée.

7 Blood Of Zeus (2020- )

Blood of Zeus est arrivée en 2020 et a rapidement été saluée par la critique comme l’une des meilleures séries animées pour adultes sur Netflix. La série, comme son titre l’indique, traite des dieux grecs, mais elle adopte un point de vue différent des autres séries de ce genre. Le personnage principal, qui n’existe pas dans la mythologie grecque, a été créé spécialement pour la série animée.

Blood of Zeus | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Heron, un demi-dieu fils de Zeus, cherche à sauver l’Olympe et la Terre. La série se base sur une histoire perdue dans l’histoire pour expliquer pourquoi elle s’inscrit en dehors des mythes classiques. La série a été nominée aux Annie Awards pour sa musique et une deuxième saison a été lancée par le service de diffusion en continu.

6 F Is For Family (2015-2021)

F is for Family est la série la plus étrange à avoir été lancée sur Netflix. Alors que la plupart des meilleures séries animées pour adultes sur Netflix tentent de trouver de nouvelles façons d’étudier un paysage culturel en pleine expansion et de regarder à travers la lentille de personnes si souvent rejetées, F is for Family se penche plutôt sur une sitcom classique des années 1970 pour extraire de nouvelles révélations.

F IS FOR FAMILY Saison 2 Bande Annonce VF (Netflix // 2017)

Bill Burr est co-créateur de l’émission et prête sa marque de comédie acerbe à l’histoire. La série raconte ostensiblement l’histoire d’une famille stéréotypée de la classe moyenne blanche dans les années 1970. Mais la série évite de devenir une parodie d’elle-même en posant constamment la question de savoir si cette façon de penser de la vieille école a jamais été une bonne chose, même à l’époque.

5 Love, Death & Robots (2019- )

Lorsque Love, Death and Robots est apparu pour la première fois sur Netflix en 2019, ce fut une ruée pour les fans d’animation. Chacun des épisodes de cette série d’anthologie n’a aucun lien, non seulement dans l’histoire, mais aussi dans le ton, la durée et peut-être le plus significatif, le style visuel. Chaque court-métrage de la série est censé avoir pour thème au moins une option du titre.

LOVE DEATH + ROBOTS | Bande-annonce | Netflix France

Certains en ont plus d’un et d’autres prennent du temps pour déterminer lequel des trois substantifs est le thème central. Il y a de l’horreur, de la comédie, du fantastique et quelque chose pour tout le monde. Certains sont dessinés à la main dans un style cartoonesque, tandis que d’autres sont si impressionnants visuellement qu’il devient difficile de savoir s’il s’agit d’une animation ou d’un film d’animation.

4 Tuca & Bertie (2019-2022)

Tuca & Bertie a été créée par l’équipe qui a créé le méga succès BoJack Horseman, l’une des meilleures émissions animées pour adultes sur Netflix qui s’est terminée. Il est donc un peu curieux que Netflix ait annulé la suite après une seule saison. Malgré tout, la première saison de la série vaut à elle seule le détour.

Tuca & Bertie | Official Trailer [HD] | Netflix

Tuca et Bertie, deux oiseaux femelles, apprennent et grandissent au début de la trentaine, explorant les expériences normales de tous les jeunes adultes ainsi que certaines des situations les plus troublantes auxquelles les femmes qui essaient de réussir peuvent être confrontées. L’annulation a été une perte pour Netflix, car les deuxième et troisième saisons ont des scores parfaits de 100 % sur Rotten Tomatoes.

3 Arcane (2021- )

Même ceux qui n’ont pas entendu parler d’Arcane ont probablement entendu parler de League of Legends. C’est l’un des sports électroniques les plus populaires et les plus compétitifs au monde et grâce à Netflix, Arcane apporte l’histoire dans le monde de la télévision. Face à la mauvaise réputation des médias sous licence de jeux vidéo, Arcane s’est avérée être un succès stupéfiant, l’une des meilleures séries animées pour adultes sur Netflix.

Arcane | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Mélangeant animation 2D et 3D, la série parvient à raconter une histoire captivante tout en restant proche du matériel d’origine. Beaucoup d’émissions et de films basés sur des jeux vidéo ont tendance à être des attrapes-nigauds, mais la narration et le développement des personnages d’Arcane dépassent tout le reste.

2 Big Mouth (2017- )

Les designs horribles des personnages ne font rien pour diminuer l’humour et l’honnêteté de Big Mouth de Nick Kroll et John Mulaney. L’une des meilleures émissions animées pour adultes sur Netflix, c’est une émission qui plonge très profondément dans les moments gênants de l’adolescence, tout en étant très drôle et en faisant des remarques très pertinentes sur les points de vue de la société sur la sexualité et le genre.

BIG MOUTH Bande Annonce VF (Netflix // 2017)

Big Mouth ne recule devant rien lorsqu’il s’agit d’aborder les réalités inconfortables et souvent dégoûtantes de la puberté. C’est une série qui a un sens aigu de l’appréciation de cette période de la vie où le corps change plus vite que l’esprit ne peut le faire. Mais elle n’oublie jamais que si elle est souvent effrayante, elle est presque aussi souvent hilarante.

1 BoJack Horseman (2014-2020)

BoJack Horseman ne sera peut-être pas la meilleure série animée de l’histoire, mais elle pourrait être considérée comme l’une des meilleures séries animées pour adultes sur Netflix. L’intrigue captivante d’une ex-star de cinéma dépressive et ses difficultés à surmonter les erreurs de sa vie est juxtaposée aux couleurs vives, aux animaux anthropomorphes et aux jeux de mots à mourir de rire de l’univers de la série.

BoJack Horseman - Bande-annonce officielle - Netflix [HD] (FRANÇAIS)

Les performances vocales sont innombrables et incroyables, mais Will Arnett, dans le rôle du personnage principal, et Alison Brie, dans celui de la deutéragoniste, Diane Nguyen, offrent certaines des meilleures interprétations jamais entendues dans un film d’animation, quel qu’il soit.