Coca-Cola lance une boisson League of Legends qui a le “goût de XP” sans sucre

Les premiers signes des Worlds 2023 ont commencé, les tournois de qualification et de clôture de League of Legends viennent de débuter et en préparation d’une expérience inégalée, il semble que Riot Games ait réussi à conceptualiser la saveur de XP grâce à Coca-Cola.

La société Coca-Cola a déjà collaboré de la sorte, en développant une saveur spéciale avec un emballage qui nous imprègne de l’essence du projet. Les collaborations précédentes se sont concentrées sur Marshmello et Rosalia, et maintenant c’est au tour de League of Legends.

Il y aura deux éditions de Coca-Cola, l’Ultimate Zero Sugar qui sera disponible aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, en Amérique latine et en Afrique. L’édition tout sucre sera disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le Coca League of Legends aura une saveur XP selon les développeurs du projet. Cette création accompagnera les joueurs et les embrassera dans les parties les plus critiques.

De plus, League of Legends nous apportera des missions spéciales qui seront récompensées par des gestes Ultimate, rendant ainsi hommage à l’édition Coca-Cola.

De plus, les contenants de boissons spéciaux seront accompagnés d’un code QR spécial qui vous permettra d’obtenir l’Ultimate Emote Generator, un filtre Instagram avec des émoticônes spéciales de League of Legends.

Ainsi, Coca-Cola pourra vous accompagner dans chacune de vos qualifications, alors que nous nous préparons tous pour la coupe du monde 2023.

Les joueurs de League of Legends de la ligue nord-américaine pourraient ne pas participer aux Mondiaux 2023

Les joueurs de la ligue nord-américaine sont en grève contre Riot Games en raison de la restriction d’une ligue plus petite, ce qui entraîne des pertes d’emplois. Cependant, Riot Games estime qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité directe et que cela n’est pas nécessaire pour que la ligue puisse aller de l’avant.

Cependant, si les joueurs restent en grève, le développeur a déclaré qu’il est probable qu’ils n’auront pas assez de temps pour se qualifier équitablement.