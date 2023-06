COD MW2 Saison 4 : L’attente touche à sa fin ! Apprenez comment précharger et soyez prêt à jouer dès que l’heure fatidique arrivera !

La date de sortie de la saison 4 de Call of Duty Modern Warfare 2 est très proche, et Activision a partagé l’heure de la mise à jour ainsi que la façon de précharger le chapitre CoD MW2 à l’avance.

L’ensemble du Summer Game Fest a été décevant si vous attendiez la révélation de la fuite de Call of Duty Modern Warfare 3. Les rapports suggèrent toujours qu’un nouveau jeu CoD sortira cette année, et qu’il s’agira de Modern Warfare 3 avec une toute nouvelle campagne et le retour des zombies.

Si de nombreux fans sont déçus qu’il n’y ait pas eu de révélation la semaine dernière, la bonne nouvelle est que la saison 4 de MW2 est sur le point d’arriver.

Quand CoD MW2 saison 4 sortira-t-il ?

La date de sortie et l’heure de mise à jour de la saison 4 de Call of Duty Modern Warfare 2 sont fixées au 14 juin à 18:00.

Activision a donné un aperçu de ce qui nous attend dans le prochain chapitre lors du Summer Game Fest. L’éditeur a également partagé un billet de blog sur CoD MW2 saison 4 qui donne un aperçu des nouveaux modes et des nouvelles cartes qui arriveront.

Les heures de lancement sont les mêmes sur PlayStation, PC et Xbox. Et vous pouvez la télécharger à l’avance, comme pour la saison 3.

Comment précharger CoD MW2 saison 4 ?

La date et l’heure de préchargement de CoD MW2 et Warzone 2 saison 4 a 19:00.

Si vous êtes similaire à la saison 3, vous risquez de rencontrer quelques problèmes. Avant la sortie du dernier épisode, de nombreux fans de Call of Duty Modern Warfare 2 se sont plaints que le préchargement n’était pas disponible aux heures spécifiées par Activision.

Espérons que cela ne se reproduira pas. Aucune taille de téléchargement n’a été révélée, mais, comme pour la saison 3, il faut s’attendre à 13 Go sur PS5, et à plus de 25 Go sur Xbox et PC.

Nouveaux modes de Call of Duty Modern Warfare 2

Les nouveaux modes de la saison 4 de CoD MW2 sont les suivants :

12v12 Recherche et destruction

12v12 Sauvetage de prisonniers

Call of Duty Modern Warfare 2 recevra également les toutes nouvelles cartes multijoueurs suivantes :

Showdown – 6v6

Kunstenaar District – 6v6

Mercado – Combat à l’arme à feu

Penthouse – Combat à l’arme à feu

Village d’Akhdar – Carte de combat

Marais de Mawizeh – Carte de combat

En ce qui concerne Warzone 2, le nouveau mode multijoueur le plus important est Lockdown. Il ne sera pas disponible au début de la Saison 4, car son lancement est prévu pour le 28 juin.

Lockdown est un LTM qui, selon Activision, s’inspire de Hardpoint. Il implique des quads et le but est de capturer et de conserver le plus grand nombre de zones.