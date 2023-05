L’adaptation animée du manga d’Eiichiro Oda comporte des sagas à foison.

Malgré ce que beaucoup peuvent penser, One Piece n’est pas l’anime le plus long de l’histoire, il ne figure même pas dans le Top 10 des séries japonaises les plus longues. Cependant, il est bien connu que de nombreuses personnes qui n’ont pas encore osé se lancer dans l’histoire de Luffy ressentent un peu de “vertige” à l’idée d’avaler plus de 1000 épisodes pour rattraper leur retard.

Lorsqu’une personne se retrouve dans cette situation, elle se pose souvent plusieurs questions typiques telles que les arcs de remplissage qu’elle devrait sauter ou le nombre exact de chapitres de la série. Dans ce mini-article, nous allons aborder une autre question tout aussi récurrente : combien de saisons compte l’anime One Piece ? Venons-en à l’essentiel.

One Piece et ses nombreux arcs



À l’heure actuelle, la série animée One Piece se compose d’un total de 13 saisons⭐.

Certains sites précisent qu’il y a 20 saisons, cependant sur Crunchyroll (la plateforme où l’anime est diffusé) elles sont divisées en 13, donc à mon avis ce serait le nombre correct✅.

La plus courte de toutes est Reverie (qui ne dure que 13 épisodes), tandis que la plus longue est Wano (la 13e) avec un nombre impressionnant de 175 épisodes (en augmentation).

Si l’on ajoute l’arc Egghead, qui n’est pour l’instant disponible que dans le manga, One Piece compterait 14 saisons.

Liste des saisons de One Piece

East Blue – 61 épisodes

Alabasta – 74 épisodes

Sky Island – 71 épisodes

Water 7 – 119 épisodes

Thriller Bark – 59 épisodes

Marineford – 131 épisodes

Gyojin Island – 57 épisodes

Punk Hazard – 54 épisodes

Dressrosa – 117 épisodes

Zou – 36 épisodes

Whole Cake – 96 épisodes

Reverie – 13 épisodes

Wano – 175 épisodes (en augmentation)



Synopsis de One Piece

Monkey. D. Luffy refuse de laisser quiconque se mettre en travers de son chemin pour devenir le roi des pirates. Avec un chemin tracé à travers les eaux traîtresses de Grand Line et au-delà, c’est un capitaine qui n’abandonnera jamais jusqu’à ce qu’il obtienne le plus grand trésor sur Terre : le légendaire One Piece.