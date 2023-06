Comment la série télévisée Halo peut s’améliorer dans la saison 2

Après des années à attendre patiemment les fans, lorsque la série télévisée Halo a finalement été diffusée, il est rapidement devenu clair que ce n’était pas ce à quoi beaucoup s’attendaient. Juste pour être clair, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

De nombreux films et émissions de télévision de qualité démontrent leurs forces en renversant les attentes de leur public. Cependant, il y a une bonne et une mauvaise manière. Non seulement la série Halo n’a pas réussi à fournir un divertissement acceptable pour un large public, mais de nombreux fans inconditionnels de l’univers Halo se sont sentis profondément trahis par la façon dont leur franchise bien-aimée a été adaptée à n’importe quel support de rizière.

En d’autres termes, l’équipe à l’origine de cette série doit maintenant trouver un moyen de naviguer sur le chemin rocailleux de l’avenir afin de s’assurer qu’elle continuera à recevoir d’autres saisons. La production d’une deuxième saison étant déjà bien avancée, il est peut-être temps d’arrêter de se focaliser sur le passé et de se tourner vers l’avenir pour trouver comment Halo peut devenir l’adaptation qu’elle a toujours été censée être. Voici cinq façons dont la série peut s’améliorer dans sa deuxième saison, et potentiellement reconquérir les téléspectateurs qu’elle a perdus.

Respectez le chef

Les fans des jeux vidéo Halo donneront probablement beaucoup de réponses différentes pour expliquer pourquoi ils aiment tant la franchise – que ce soit l’histoire, les personnages, l’univers, la jouabilité, etc. Malgré tout, il est indéniable que le protagoniste de la série, le second maître John-117, et son emblématique armure verte MJOLNIR sont le visage de la franchise et ce qui fait que les joueurs s’investissent dans cet univers expansif.

Cet aspect spécifique de ce qui rend les jeux si emblématiques est ironiquement l’une des plus grandes faiblesses de la série. Alors que dans les jeux, le Master Chief est stoïque, déterminé et persévérant dans la réalisation de ses objectifs (sans oublier qu’il n’enlève jamais son casque), le Master Chief de la série télévisée Halo passe beaucoup trop de temps à enlever son casque et à se mettre dans des positions vulnérables avec d’autres personnages. Bien sûr, il s’agit du Master Chief, mais c’est un peu comme si les scénaristes avaient pris une personne complètement différente, lui avaient enfilé l’armure immédiatement reconnaissable du Master Chief et s’en étaient tenus là.

Ces changements radicaux dans la personnalité et la prise de décision de Master Chief ont laissé un goût amer dans la bouche de beaucoup. Si la série veut prouver qu’elle est faite par des gens qui s’intéressent à cette propriété intellectuelle, les scénaristes feraient mieux de réduire un peu ces déviations et de se concentrer sur le retour aux sources de ce qui a rendu ce personnage si spécial, au départ (et oui, cela commence par le fait de lui faire garder son casque).

Halo n’est pas un feuilleton

L’un des aspects les plus remarquables de la franchise Halo est son éventail de personnages mémorables. En plus des jeux, les livres et les bandes dessinées donnent vie à ces personnages grâce à des récits qui explorent leur identité de manière plus approfondie. Ce qui est également vrai, cependant, c’est qu’indépendamment de cette échelle, les meilleures histoires de Halo savent quand rester simples et savent ce qui fonctionne dans ce type d’histoires. Bien que les personnages dramatiques ne manquent pas pour être adaptés au grand écran, il existe un juste milieu entre l’examen de ces acteurs clés de l’histoire pour l’impact narratif et l’ajout d’un drame dans le seul but d’alimenter le buzz autour de la série.

C’est là que les scénaristes de la série télévisée semblent se méprendre gravement sur ce que le public attend d’une série comme celle-ci. Explorer la psyché du Master Chief et donner plus de profondeur à ses coéquipiers est certainement une bonne chose – et il serait malhonnête de prétendre que cette série ne développe pas certains personnages de manière intéressante. Cependant, en allant jusqu’à donner à des personnages comme Master Chief une histoire d’amour avec une espionne Covenant, il devient clair que les auteurs de la série ne savent pas quand mettre un terme à la dramaturgie des personnages.

Pour l’avenir, il serait judicieux, comme par le passé, d’en faire un peu moins. Les concepts et les thèmes qui soutiennent les personnages dans ce monde sont mûrs pour l’exploration dès le départ, laissant à tout scénario les adaptant un potentiel énorme. Au lieu d’insérer des dynamiques inutiles de type feuilleton afin de plaire à un public plus large, explorez les éléments de ces personnages qui les rendent si intéressants, dès le départ.

Visitez Halo

La franchise Halo n’est pas nommée d’après les super-armes du même nom dans l’univers sans raison. La première saison de cette série a mis trop de temps à impliquer les anneaux Halo dans l’intrigue, à tel point que le public n’a même pas eu l’occasion de voir le Chef poser le pied sur une installation Halo une seule fois. S’il est louable que la première saison ait voulu s’assurer de mettre en place les éléments avant de passer à l’événement principal, c’était sans aucun doute un très mauvais choix de prendre ce que les téléspectateurs attendent tous de voir et de les en priver pendant dix épisodes entiers.

Même en accordant le bénéfice du doute à la première saison, en supposant que tout le temps qu’elle a pris pour mettre en place ce monde en vaudra la peine à la fin, la deuxième saison a beaucoup de retard à rattraper pour donner du temps au Chief sur un Halo Ring lui-même. Il serait certainement agréable de voir la série prendre un nombre important d’épisodes la saison prochaine pour simplement suivre le protagoniste dans son aventure en explorant l’anneau, en dévoilant ses secrets et, espérons-le, en trouvant de nouveaux ennemis à combattre.