Snapchat : Comment supprimer My AI sans Snapchat +

Beaucoup se demandent s’il est possible de supprimer My AI de Snapchat sans abonnement Plus, car le chatbot agace les utilisateurs.

Snapchat a lancé My AI au début de l’année 2023 pour les abonnés Snapchat Plus, mais a décidé de le rendre gratuit pour tous dans le monde entier en avril.

Le robot est votre meilleur ami virtuel dans l’application. Il peut répondre à des questions, donner des informations, offrir des conseils et bien d’autres choses encore.

Bien que ses capacités soient très impressionnantes, de nombreuses personnes ne veulent pas du tout de ce robot à intelligence artificielle dans leur application.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer…

Peut-on supprimer My AI sans Snapchat Plus ?

Non. À partir d’avril 2023, vous ne pourrez supprimer My AI de Snapchat que si vous êtes membre Plus.

Snapchat+ est un abonnement mensuel ou annuel payant qui vous donne accès à des fonctionnalités exclusives que les utilisateurs non payants n’ont pas.

“Les abonnés Snapchat+ bénéficient d’un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités de My AI et ont la possibilité d’épingler ou de supprimer My AI de leur fil de discussion”, explique Snapchat sur son site web.

Cela a suscité beaucoup d’agitation, et il est donc probable que Snapchat permette à tout le monde de supprimer My AI à l’avenir – mais pour l’instant, il doit rester sur votre application.

L’inscription à Snapchat Plus coûte 3,99 €

Les prix varient selon les pays, mais en France, Snapchat+ coûte 3,99 € par mois, 21,99 € pour 6 mois ou 39,99 € pour toute l’année.

Il vous donne accès à des fonctionnalités exclusives, expérimentales et en avant-première qui améliorent et personnalisent votre expérience Snapchat.

En outre, vous pouvez essayer de nouvelles fonctionnalités avant tout le monde. L’une d’entre elles, très appréciée des utilisateurs de médias sociaux, est Friends Solar System.

Comment supprimer My AI avec Snapchat Plus

Si vous décidez de vous abonner à Snapchat Plus, voici comment vous débarrasser définitivement de My AI :

Glissez vers la droite à partir de l’écran Appareil photo pour accéder à l’écran Chat.

Appuyez sur My AI et maintenez-le enfoncé

Appuyez sur “Paramètres de chat”

Appuyez sur “Effacer du fil de discussion”

N’oubliez pas que si vous arrêtez de payer l’abonnement Plus, le bot AI reviendra.