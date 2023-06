Comment utiliser le filtre Spider-Verse qui nous transforme en personnage de spider-man

Un nouvel effet est devenu viral, le filtre AI Spider-Verse, qui vous transforme en un dessin animé de Spider-Man. Voici comment procéder.

Les filtres qui utilisent une technologie intelligente d’intelligence artificielle pour modifier votre apparence font fureur sur les réseaux sociaux en ce moment.

Le filtre Barbie vous transforme en poupée Mattel, et vous pouvez devenir un dessin animé coréen avec le filtre Webtoon.

Aujourd’hui, le filtre Spider-Verse amuse tout le monde sur TikTok. Si vous souhaitez vous joindre à la tendance, vous trouverez ci-dessous la marche à suivre…

Le filtre Spiderverse devient viral

Ce filtre viral crée une version de toi en dessin animé qui donne l’impression que tu te trouves dans l’un des films de Spider-Man Spider-Verse.

Il intervient alors que le nouveau film Spider-Man : Across the Spider-Verse vient de sortir en salles, suite du film Into The Spider-Verse de 2018.

Vous téléchargez une image de vous et vous serez transformé en un personnage de dessin animé dans le style des films populaires du Spider-Verse.

Si vous êtes un grand fan de la franchise Marvel, vous allez adorer voir votre personnage du Spider-Verse, et c’est vraiment facile à faire.

Comment créer le filtre Spiderverse

L’effet se trouve sur une application gratuite appelée Photoleap, que vous devez donc télécharger sur l’App Store pour l’essayer.

Une fois que vous avez l’application, voici ce qu’il faut faire…

Cliquez sur le filtre AI Anime sur la page d’accueil.

Appuyez sur “Continuer” et téléchargez une photo de vous.

Attendez que l’application vous transforme en dessin animé.

Cliquez sur “Personnalisé”.

Recherchez “Spiderverse”.

Enregistrez la photo dans votre rouleau d’appareil photo.

Voici un guide vidéo :

L’arrivée du Spider-Verse

Le nouveau film Spider-Verse est sorti en salles le 2 juin et a déjà suscité de nombreuses réactions de la part des fans de Marvel.

Le film raconte l’histoire de l’homme-araignée de Brooklyn qui, après avoir retrouvé Gwen Stacy, se retrouve catapulté dans le multivers.

Il rencontre une équipe de Spider-People chargée de protéger son existence même dans ce film palpitant distribué par Sony.

Cependant, lorsque les héros s’opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve opposé aux autres araignées et doit redéfinir ce que signifie être un héros.