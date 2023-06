Coup de foudre, set et match sur TF1 : le téléfilm inédit du mercredi 7 juin 2023

Comme chaque jour du lundi au vendredi, TF1 vous propose un téléfilm inédit en première partie d’après-midi. Aujourd’hui mercredi 6 juin 2023 à 13h55, votre téléfilm inédit s’intitule “Coup de foudre, set et match”. Il sera suivi par la rediffusion de “Le jardin des coups de foudre”.

De quoi parle “Coup de foudre, set et match” ?

Taylor Morrisson est une ancienne joueuse de tennis professionnelle qui s’est retirée du sport à la suite du décès de sa mère afin de pouvoir être présente pour son père, David, et qui aime enseigner le tennis aux enfants au club local.

Ashley, son ancienne partenaire de double, lui demande d’entraîner Will, son nouveau partenaire de double, un joueur dont la réputation et la carrière ont besoin d’être réparées en raison de ses frasques sur le court. Taylor accepte à contrecœur et bien qu’elle et Will s’opposent au début, elle est surprise de découvrir une autre facette de lui. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que Taylor se retrouve à participer au tournoi de double avec Will après qu’Ashley ait été mise sur la touche à cause d’une blessure.

Qui sont les acteurs de “Coup de foudre, set et match” ?

Réalisé par Jessica Harmon, Coup de foudre, set et match met en scène Davida Williams dans le rôle de Taylor Morrison, Richard Harmon dans le rôle de William Campbell, Jennifer Khoe dans le rôle de Ashley Wong et Tracy Austin dans son propre rôle. Venus Williams est productrice exécutive du téléfilm.

Si vous n’avez pas pu suivre “Coup de foudre, set et match” votre téléfilm de l’après-midi sur TF1, sachez qu’il est disponible gratuitement pendant 7 jours en replay sur myTF1.