Creed révèle la date de sortie de l’adaptation en anime

Creed III est sorti au début du mois de mars au cinéma, mais la sortie japonaise est prévue pour la fin du mois de mai. Cependant, il semble que l’attente en vaille la peine, car le producteur a annoncé un épisode spécial vers la fin du film, étonnamment sous la forme d’un anime.

La fascination de Michael B. Jordan pour les anime n’est pas nouvelle, on sait qu’il est un fidèle adepte des shonen comme Naruto ou Dragon Ball, à tel point que dans ses projets, certains fans ont trouvé des clins d’œil directs à certaines scènes de mangas et d’anime classiques.

Or, en pleine montée en puissance du décor de Creed III, il semblerait que le producteur va inclure une séquence inédite en format anime pour le Japon. Il n’y a pas d’autres détails à ce sujet, et nous ne savons même pas si nous aurons l’occasion de voir ce projet circuler de ce côté-ci du monde.

Voici ce qu’il a dit :

“Bonjour, Japon ! Nous avons créé un anime spécial pour surprendre les fans japonais, il sera joué à la fin du film. Creed III sort en salles au Japon le week-end prochain – prenez vos billets dès maintenant pour voir de quoi il s’agit”.

Nous ne pouvons qu’attendre de voir comment cet anime sera reçu et s’il permettra de matérialiser un épisode plus long et plus exclusif, qui plaira à plus d’un fan. Bien qu’il ait été confirmé en mars qu’un lien avec Creed et d’autres projets Rocky était en cours de préparation, il pourrait donc s’agir à la fois d’un préquel et d’un film indépendant. Le film sortira au cinéma au Japon.

Où regarder la saga Creed ?

Vous pouvez regarder le premier film Creed sur Netflix.

Le troisième volet suivra Creed alors qu’il renoue avec un passé féroce dont il se sent responsable. Il devra suivre un chemin solide pour aller de l’avant, malgré les obstacles qui surgissent de nulle part et qui représentent pourtant une partie sensible de lui-même.

Creed devra renaître et affiner sa vision de la vie.