Cyberpunk 2077 Phantom Liberty débloquera une nouvelle fin de jeu

De nombreux fans de Cyberpunk 2077 seront impatients de découvrir le contenu de Phantom Liberty qui arrivera bientôt, et le développeur a récemment révélé que le DLC sera accompagné de différentes fins, ainsi que d’une nouvelle fin pour le jeu de base. Le genre du monde ouvert est toujours populaire parmi les joueurs, avec de nombreux titres offrant des centaines d’heures de contenu, et le RPG de science-fiction dystopique de CD Projekt Red n’est qu’un des nombreux choix possibles, malgré la réputation qu’il a eue lors de son lancement en 2020.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty a récemment annoncé sa date de sortie, l’extension arrivant le 26 septembre. Le DLC apportera une nouvelle histoire et de nouveaux personnages, qui se dérouleront dans le quartier de Dogtown. Alors que Keanu Reeves fera son retour dans le rôle de Johnny Silverhand, l’acteur Idris Elba, qui incarnera Solomon Reed, suscitera l’intérêt d’un grand nombre de fans. En outre, le studio a parlé de ce que les joueurs peuvent attendre d’autre.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — Official Trailer

Lors d’une récente interview avec WCCFTech, CDPR a parlé du contenu à venir de Cyberpunk 2077, en s’attardant sur des détails tels que l’étendue de l’extension et la raison pour laquelle l’équipe a choisi Elba. Gabe Amatangelo, directeur du jeu et vice-président, a également parlé de la place de Phantom Liberty dans le jeu principal, confirmant que la nouvelle histoire se déroulera ” au milieu ” de celui-ci. Amatangelo ajoute que le nouveau contenu aura “différentes fins” en fonction de ce qui se passe au cours de l’histoire et ajoute que, selon la façon dont le DLC se termine, il est possible de débloquer une nouvelle fin pour le jeu de base.

Évidemment, le réalisateur n’entre pas dans les détails de cette fin, ni des autres, mais cela suggère que CD Projekt Red n’abandonne pas complètement Night City. Il a également été annoncé récemment que Cyberpunk 2077 Phantom Liberty apportera des mises à jour au jeu de base, ce qui est particulièrement intéressant pour ceux qui ne souhaitent pas acheter l’extension. Ces joueurs bénéficieront toujours de certaines des fonctionnalités du DLC, mais n’auront évidemment pas accès à la nouvelle histoire ou aux nouveaux personnages.

Au cours de son développement et de son marketing avant sa sortie, Cyberpunk 2077 a eu pour atout la présence de Keanu Reeves, qui figurait en bonne place dans le matériel promotionnel, ce qui n’a fait qu’ajouter à l’engouement pour le jeu. Maintenant que le jeu lui-même connaît le succès qu’il aurait dû avoir au départ, les fans seront impatients de se replonger dans le jeu et de voir ce que Phantom Liberty a à offrir.