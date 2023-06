Les précommandes de Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, les précommandes sont lancées prématurément, juste avant la présentation très attendue de l’extension au Summer Game Fest 2023.

Les précommandes de Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty ont été mises en ligne prématurément le 8 juin, ce qui laisse présager que l’extension bénéficiera d’une date de sortie officielle lors du Summer Game Fest 2023, qui devrait débuter plus tard dans la journée. CD Projekt Red a précédemment confirmé son intention de présenter en avant-première le premier et unique DLC de Cyberpunk 2077 lors de la dernière édition du SGF.

Annoncé en avril 2022, Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty promet d’étendre le RPG à succès de CDPR avec une histoire d’espionnage et même de nouvelles mécaniques de jeu, notamment un système de mêlée revu et corrigé. En décembre dernier, les développeurs ont révélé qu’Idris Elba rejoignait le casting de Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty dans le rôle du maître espion Solomon Reed. Depuis, CDPR n’a pas révélé grand-chose sur l’extension, se contentant de confirmer que de plus amples informations sur le DLC seront communiquées en juin.

Il semblerait maintenant que ces nouvelles incluent le début des précommandes de Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, probablement accompagné d’une date de sortie concrète, étant donné qu’une liste de précommandes pour le DLC a été mise en ligne prématurément sur GOG plus tôt aujourd’hui. L’ajout a été repéré par l’utilisateur Reddit thebuffel, qui a indiqué qu’il n’avait pas été en mesure d’effectuer l’achat, et que le fait de cliquer sur la carte-titre de Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty n’a pas ouvert de page de magasin dédiée à l’extension.

L’annonce prématurée a été repérée à la fois dans l’application GOG Galaxy et sur le site officiel de la boutique appartenant à CD Projekt. Le fan à l’œil aiguisé qui l’a découvert a supposé que la carte de précommande ne s’affiche que pour les utilisateurs qui possèdent la version GOG de Cyberpunk 2077. Ce développement va de pair avec un rapport datant de la mi-mai qui a réduit la fenêtre de sortie du DLC de Cyberpunk 2077, indiquant que l’extension sera lancée entre le 8 juin et le début du mois de juillet. Les deux extensions de The Witcher 3 : Wild Hunt de CDPR ont également fait l’objet de courtes fenêtres de précommande avant d’arriver sur le marché.

Étant donné le lancement difficile de Cyberpunk 2077, tous les fans ne seront pas forcément enclins à commander à l’avance le DLC à venir. Pourtant, bon nombre des premières controverses étaient dues à des problèmes techniques sur les consoles de la génération précédente, qui ne recevront pas la nouvelle extension. Le jeu lui-même a également réussi à se redresser depuis ses débuts fin 2020, comme le souligne le fait que CDPR a récemment attribué à Cyberpunk 2077 le meilleur trimestre de son histoire.

Dans l’ensemble, il est fort probable que Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty recevra une date de sortie officielle plus tard dans la journée, ainsi qu’une présentation prolongée au Summer Game Fest 2023. L’événement devrait commencer par une diffusion en direct de deux heures à partir de 21 heures en France.